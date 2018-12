Pessimismo per il punto nascite di Adria. Si chiude

ROVIGO - “” commenta il direttore generale dell’Ulss5 polesana Antonio Compostella che parla già al passato rispetto a “quando era aperto.”. 360 parti all’anno invece dei 500 minimi per mantenere aperto, e non dipende né dalla Ulss5, né dalla Regione, ma dalla commissione tecnica “Percorso nascite” del Ministero della Salute.”. Quando arriverà non si sa, ma è quasi certo arriverà. Nel mentre ad Adria si nasce sempre di meno con una propensione a spostarsi nella vicina, 20 km di distanza, Rovigo, mentre Porto Viro, Porto Tolle e Taglio di Po già usano l’ospedale di Chioggia. Adria è stata attrattiva per il funzionamento H24, con standard di qualità e un livello di sicurezza adeguati per donne dell’Emilia Romagna, non altrettanto per quelle del Delta del Po., “La valutazione per mantenere aperto ancora per qualche tempo Adria spetterà ai tecnici, masiamo davvero sicuri che questa “poca” pratica sia sufficiente per mantenere inalterate le loro abilità?”.