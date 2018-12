VICENZA - Gol ed emozioni, sport e amicizia. Sarà una grande giornata di festa la quindicesima edizione di “Stella Stellina”, manifestazione promozionale di calcio femminile giovanile che si terrà a Vicenza il prossimo 6 gennaio a partire dalle ore 9. Organizzato dalla Divisione Calcio Femminile della Lnd Veneto e dal Settore Giovanile e Scolastico regionale FIGC, con il contributo del Lane Rossi Vicenza 1902 e il patrocinio del Comune di Vicenza, il tradizionale appuntamento dell’Epifania coinvolgerà quattro diverse location: il Centro Sport Palladio di via Cavalieri di Vittorio Veneto, il Palasport di viale Goldoni, il Pattinodromo di viale Ferrarin e l’impianto Seven di via Astichello.



Al via ben 40 formazioni suddivise in tre categorie: Giovanissime - Under 15 (16 squadre), Esordienti (12) e Pulcine (12, di cui quattro squadre “Arcobaleno”, ovvero composte da giocatrici appartenenti a società maschili). Tra i club iscritti spiccano i nomi di Vicenza, Padova, Cittadella, Hellas Verona e Venezia, senza dimenticare le “big” da fuori regione, ovvero Udinese, Pordenone, Tavagnacco e SPAL.

Anche quest’anno, dunque, ci sono tutti gli ingredienti per un’edizione memorabile del torneo, come hanno avuto modo di sottolineare i protagonisti della conferenza stampa di presentazione tenutasi quest’oggi presso “Casa Vicenza” all’interno dello Stadio Menti.



“Ringrazio tutti coloro - commenta Giuseppe Ruzza, presidente del Comitato Regionale Veneto Lnd - che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento. Sono ben quindici anni che organizziamo Stella Stellina, è la dimostrazione che il Comitato Veneto crede moltissimo nel calcio femminile, come testimoniano anche altre iniziative che stiamo portando avanti, tra cui la partecipazione al Torneo Roma Caput Mundi il prossimo febbraio. Nonostante gli sforzi profusi, il calcio in rosa non vive un momento semplice: noi speriamo che manifestazioni come queste fungano da traino per tutto il movimento”.



“Abbiamo iniziato a parlare di Stella Stellina 2019 ad agosto - commenta Michele Nicolin, Responsabile del Settore Giovanile del L.R. Vicenza - è stato un percorso lungo, ma volevamo che la quindicesima edizione fosse un grande successo come quella dello scorso anno a Bassano. Oltre alla Lnd Veneto e al Sgs regionale, devo ringraziare l’amministrazione comunale da cui abbiamo avuto massima disponibilità. In Italia purtroppo c’è ancora parecchia chiusura nei confronti del calcio femminile: come spesso ci succede, arriveremo più tardi di altri Paesi a cogliere le opportunità che offre questo movimento, anche in termini di business”.



“In questi anni abbiamo organizzato tantissime iniziative per promuovere il calcio femminile sul territorio - a spiegato Valter Bedin, Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico regionale Figc - probabilmente nessuno più del Veneto sta dimostrando di credere nelle potenzialità del movimento. Del resto, come Settore Giovanile e Scolastico, abbiamo a cuore tutti i nostri ragazzi, sia maschi che femmine. Stella Stellina è cresciuta molto in termini numerici e quest’anno abbiamo trovato delle location adeguate ad ospitare un evento di tale portata”.



Già l’anno scorso Stella Stellina - Paolo Tosetto, Responsabile della Divisione Femminile della Lng Veneto - ha fatto un grande salto di qualità, l’edizione di quest’anno si preannuncia ancora più riuscita e per questo voglio ringraziare la Delegazione Lnd provinciale, il Lane Rossi Vicenza e il Comune. Il Veneto è l’unica regione italiana ad organizzare simili iniziative, propedeutiche allo sviluppo dell’attività femminile. Credo che dare l’opportunità alle bambine di giocare e di confrontarsi in un contesto come questo sia fondamentale per la crescita del movimento”

“Nell’organizzare il torneo l’aspetto - Isabella Pontalti, Responsabile del Calcio Femminile della Delegazione Lnd di Vicenza - più bello è stato vedere la grande coesione di tutte le componenti coinvolte. Il Veneto si è dimostrato una squadra unita in vista dell’obiettivo finale. Il settore femminile, oggi, ha bisogno di più visibilità per crescere, dunque, l’auspicio è che Stella Stellina 2019 riceva anche un’adeguata copertura mediatica”.