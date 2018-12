[VIDEO] Il Natale pop è maestoso

Christmas pop è il Natale in tutte le canzoni, tradizionali ma soprattutto pop, che hanno segnato il panorama della canzone americana in primis. Un bellissimo viaggio nella musica natalizia del XX secolo regalato a tutti i presenti dall’accoppiata dell’Orchestra ritmico sinfonica e delle voci di Art Voice Academy



STIENTA (RO) - Preziosissima serata al teatro Jubilaeum di Stienta. La bacchetta del celebre Diego Basso, direttore d’orchestra internazionale e televisivo, ha dato vita allo spettacolo Christmas pop. Una selezione dell’Orchestra ritmico sinfonica italiana, una decina di elementi, e un quintetto di voci femminili della Art Voice Academy, preparato da Sonia Fontana, hanno regalato emozioni a non finire il 27 dicembre nell’ambito della rassegna “Natale con un sorriso 2018”, progetto della Regione Veneto con Arteven. E il pubblico che stipava il teatro parrocchiale ha apprezzato. Tantissimo. Le standing ovation sono state numerose e sincere.





Una carrellata di musiche dal pop al Silent night, cantato questo dalla piccola Federica una vera piccola star, ai successi canori di Sister act, fino al mitico Hallelujah di Leonard Cohen. Più i successi natalizi di Mariah Carey, l’ormai classico So this is Christmas di John Lennon, Jungle bel rock e tantissimi altri evergreen.

Prima dello spettacolo il benvenuto del sindaco Enrico Ferrarese, il saluto dell’assessore regionale Cristiano Corazzari e l’introduzione al concerto di Diego Basso.

Al termine pubblico in visibilio. Il maestro Basso: “Grazie di questa meravigliosa accoglienza. Il bello della musica è proprio questo, non ė di chi la scrive o di chi la suona, non importa dove la si suona: la musica ė di tutti”.