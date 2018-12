Dieci mesi intensi da parlamentare 

Vicesindaco e imprenditrice a Badia Polesine e dal 2018 eletta anche onorevole : Antonietta Giacometti non si fa mancare nulla e sta portando a Roma diversi temi nazionali ma anche locali come l’autonomia del Veneto e contributi per i comuni



BADIA POLESINE (RO) - Bilancio di fine anno per l’onorevole polesana Antonietta Giacometti, eletta con le elezioni politiche del 4 marzo 2018, prima di partecipare all’approvazione della legge di bilancio 2019 a Roma.

Giacometti parla della propria esperienza parlamentare dopo l’elezione che l’ha vista unica parlamentare per il collegio di Rovigo: “Una bella responsabilità soprattutto in relazione all’ampio consenso ricevuto” ha dichiarato sottolineando il radicale cambiamento delle sue abitudini di vita, che da imprenditrice dedita all’azienda di famiglia (portata avanti dalle due figlie), l’ha vista catapultata in un pendolarismo non facile fra Badia e Roma dove ha trovato un ambiente accogliente soprattutto nella pattuglia di parlamentari veneti che l’hanno aiutata ad inserirsi nel nuovo ambiente e capire i meccanismi parlamentari.

Giacometti, alla Camera dei Deputati, fa parte della IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni).

“Nella Commissione ho trovato un gruppo di maggioranza molto coeso col quale abbiamo lavorato per oltre due mesi sull’iter relativo al crollo del ponte Morandi, dalla demolizione alla ricostruzione. Coordinandoci con la Commissione ambiente per le frane e per liberare le vie di comunicazione, abbiamo affrontato le emergenze ambientali conseguenti ai disastri atmosferici di questo autunno. Molto tempo è stato occupato da un’indagine conoscitiva e dalle audizioni con gli operatori telefonici per normare la futura rete 5G, dopo che le grandi aziende hanno comperato le frequenze a 700 MHz della larga banda, le più pregiate per la diffusione dei servizi legati a Internet per un investimento totale di oltre 2 miliardi di euro. Un altro progetto importante che ci coinvolge è il rilancio della compagnia Alitalia che deve per forza passare attraverso un serio piano industriale e che potrebbe vedere coinvolte le Ferrovie dello Stato”.“In commissione è stato deciso lasvuotate di ogni potere d’intervento con la riforma dei governi precedenti. Ho combattuto per approvare un incentivo volto a favorire i giovani imprenditori che inaugureranno attività commerciali utilizzando il patrimonio edilizio esistente (Norma anticementificazione del territorio). Sto lavorando per riottenereHo sbloccatoe, superati alcuni ostacoli burocratici, sono intervenuta presso l’Invimit (l’organo competente che acquisisce immobili per il Ministero dell’Economia e delle Finanze) per l’sollevando la nostra amministrazione dagli oneri per la manutenzione e, in questo modo, assicurando la permanenza di Carabinieri e Polizia in città a presidio del territorio. Mi sono impegnata per l’a prevedendo con le 23 materie contemplate molti vantaggi per il nostro territorio”.“Sfatando ogni leggenda sul scarso impegno dei parlamentari, dico che sono a Roma dal lunedì al giovedì pomeriggio alloggiando in una stanza in affitto. Mi sveglio alle 7 per essere puntuale alle 8 a Montecitorio dove strisciato il badge (norma antipianisti) alle 8.30 iniziano i lavori di Commissione fino alle 9.30. Dalle 9.30 alle 13 si discute in aula. Alle 13.30 ricominciano i lavori che possono continuare ad oltranza fino a sera. A volte è capitato di terminare a mezzanotte e oltre. Quanto al vice sindaco, grazie alla comprensione dei colleghi riesco a presenziare nella giunta del venerdì mattina. In ogni caso ho assegnato le mie deleghe a Cristian Brenzan e Fabrizio Bonin che, dal lunedì al giovedì, mi tengono informata”.“Sono sempre stata contraria, specialmente per quanto riguarda i piccoli gruppi editoriali e le testate locali che parlano del territorio e fanno crescere i giovani giornalisti ma è passata un’altra linea politica. Personalmente avrei limitato i tagli ai soli grandi gruppi editoriali”.“Credo molto in questo governo e sono convinta che concluderò il quinquennio con ulteriori soddisfazioni. Non vivo di politica ma non mi dispiacerebbe fare un secondo mandato. Nel caso in cui la mia attività politica terminasse tornerei a fare l’imprenditrice”.

Ugo Mariano Brasioli