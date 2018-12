Al di là dei risultati sportivi raggiunti, e sono notevoli, la notizia più importante per il Baseball Softball Rovigo è la fine di un incubo. Il nuovo anno porterà al taglio del nastro dei nuovi spogliatoi dell’impianto di via Vittorio Veneto

ROVIGO - Un anno di grandi risultati. Non solo sul diamante. Il 2018 del Baseball Softball Club Rovigo si chiude con la consapevolezza di aver raggiunto traguardi importanti dai quali ripartire per un 2019 altrettanto ricco di soddisfazioni. Obiettivi centrati grazie all’impegno di tutti, tecnici, dirigenti e genitori, e grazie al sostegno di Itas Assicurazioni, Adriatic LNG e di tutti gli altri sponsor che hanno creduto nel progetto rossoblù.

Il nuovo anno porterà al taglio del nastro dei nuovi spogliatoi dell’impianto di via Vittorio Veneto. Lo scorso autunno, con la firma dell’attesa convenzione con il Comune di Rovigo, si è chiuso il lungo iter che ha finalmente sbloccato i fondi della Fondazione Cariparo che consentiranno il completamento degli arredi interni ed esterni. “Saranno i primi spogliatoi della città appositamente dedicati al baseball e softball – ricorda il presidente rossoblù Alessandro Boniolo – Se tutto andrà per il meglio l’inaugurazione si farà ad aprile”.

A rendere il 2018 un anno speciale ci sono poi tante vittorie colte tra le basi della Tassina e di tutta Italia. L’ultima stagione ha visto brillare, in primis, le squadre del vivaio del Baseball Softball Club Rovigo. Tutte le formazioni iscritte a campionati federali sono riuscite a raggiungere i playoff: Under 12, Softball Under 13, Under 15 e Under 18. L’Under 14 ha comunque chiuso la sua corsa alla finale del campionato regionale. Un risultato d’insieme storico per il club rodigino, che premia il lavoro di tanti tecnici e dirigenti quotidianamente impegnati nella crescita, non solo sportiva, dei giovani tesserati rossoblù. Da sempre il Baseball Softball Club Rovigo ha cercato di affiancare all’aspetto strettamente sportivo quello educativo e sociale, con tante iniziative in grado di coinvolgere i ragazzi a 360 gradi e con la consolidata “Parent school” che ha dedicato iniziative mirate ai genitori.

Nel corso del 2018 sono stati tanti i giovani atleti che si sono messi in mostra anche lontano dal campo della Tassina, in ambito nazionale e internazionale. In Ungheria Giacomo Taschin ha centrato uno storico bis europeo laureandosi per il secondo anno consecutivo campione d’Europa con la Nazionale Under 12. Tante convocazioni in azzurro anche per l’Under 16 Chiara Bolognini e gli Under 15 Lorenzo Taschin, Lorenzo De Marchi e Lorenzo Masiero. E poi molti altri rossoblù selezionati nelle rappresentative regionali: ben 18 quelli che a fine giugno hanno tenuto alto l’onore del Veneto al Torneo delle Regioni. In estate è arrivata anche la splendida vittoria dell’Under 15 al Torneo internazionale di Castions delle Mura; secondo posto per il Softball Under 13, quinto per l’Under 15. Il finale di stagione ha regalato ben quattro Coppe Veneto grazie ai successi di Under 12, Under 15, Under 18 e Under 13 softball.

Incessante l’attività del Baseball Softball Club Rovigo nelle scuole rodigine. Un ricco calendario di incontri per far conoscere la disciplina direttamente in classe, concluso l’1 giugno con una grande festa al diamante di via Vittorio Veneto che ha coinvolto ben 350 alunni.

A livello giovanile merita di essere ricordata la 24esima edizione del “Città di Rovigo- Trofeo Itas Assicurazioni”, torneo dedicato alle categorie Under 12, Under 14 e Under 18 che tra fine luglio e inizio agosto ha portato nel capoluogo polesano squadre da tutto il Nord Italia: 53 partite in totale, frutto di uno sforzo organizzativo enorme da parte di tutto il Baseball Softball Club Rovigo, ampiamente ripagato dalla soddisfazione di tutti i partecipanti e dallo spessore tecnico e agonistico di un evento che da tempo si colloca ai vertici della piramide sportiva cittadina. Nell’ambito del “Città di Rovigo” si è inserita la gradita visita del Usa Team Caliendo, selezione proveniente dal Nord-Est degli Stati Uniti. Circa 40 persone, tra giocatori Under 15, allenatori e genitori, che hanno rinnovato l’ormai decennale gemellaggio del Baseball Softball Club Rovigo con delegazioni a stelle e strisci.

Oltre 60 bambini e ragazzi hanno partecipato alla terza edizione del camp estivo rossoblù. Il ricco programma ha ripagato in pieno la fiducia riposta da tanti genitori nel Baseball Softball Club Rovigo. I numeri registrati hanno dimostrato che l’animazione rossoblù è stata apprezzata non solo dai tesserati Fibs ma anche da bambini che ancora non avevano preso contatti con il batti e corri: i nuovi iscritti sono stati infatti ben 20.

Grande stagione anche per il softball rossoblù. Le ragazze della Serie A2 si sono fermate a una sola partita dai playoff, ma il terzo posto ottenuto in regular season vale tantissimo e rappresenta il presupposto ideale per costruire un futuro carico di ottimismo. Fondamentale il ritorno di Sara Temporin, inseritasi in un roster giovane e con ampi margini di miglioramento. Nel campionato 2019 le rodigine dovranno fare i conti con trasferte piuttosto lunghe, che porteranno anche nel Centro Italia.

Un stagione sulle montagne russe quella del team del manager Fidel Reinoso in Serie B. Un avvio di campionato difficile per il giovane roster rossoblù. Il lavoro però alla lunga ha pagato. A inizio estate è arrivato un filotto di risultati positivi che ha portato i rodigini a ridosso della zona playoff nel Girone B. Poi in settembre le concomitanti fasi finali dei campionati giovanili hanno creato non poche difficoltà, senza però impedire di chiudere con tranquillità la stagione regolare. Nel 2019 si ripartirà proprio dalla crescita dei giovani. La nuova formula del torneo ha inserito Rovigo nel girone veneto, che comprende anche Buttrio e Reggio Emilia, con quest’ultima che fa tornare alla mente il duello dell’ultima finale scudetto in Serie A.

Il 10 settembre la 12esima edizione della “Baseball Night” ha conquistato ancora una volta il centro storico di Rovigo. L’’evento di marketing sportivo del Baseball Softball Club Rovigo ha consentito di presentare alla città tutte le undici squadre, tutti i suoi preziosi sponsor, a iniziare da Itas Assicurazioni e Adriatic LNG, e le tante attività sportive e di carattere sociale. Il tutto condito da una abbondante dose di divertimento e spettacolo grazie ai numerosi comici intervenuti.

A inizio dicembre la “Serata medaglie” al Teatro San Bortolo di Rovigo ha dato il giusto risalto ai roster rossoblù e ai singoli atleti che più si sono messi in evidenza nel corso dell’anno. Tanti premi assegnati in un clima di grande festa e partecipazione.

Anche l’Elite Rovigo, la squadra amatori del Baseball Softball Club Rovigo, ha dato il suo contributo per fare del 2018 una grande stagione agonistica. Conquistando l’ambita Coppa LAB i rodigini lo scorso 23 settembre sul hanno centrato un traguardo inseguito da sette anni: la vittoria finale nel concentramento casalingo con Estense Ferrara e Rebels Mirano.