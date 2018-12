Accusa gravissima per Bobo. “Strumentalizzazione senza precedenti” replica l’ex sindaco

ADRIA (Rovigo) -“Non possiamo nascondere la nostra amarezza nell’apprendere che quasi la metà del ricavato della cena della solidarietà organizzata da Adria.com sarà utilizzata per iniziative di quell’associazione che nulla hanno a che fare con gli aiuti ai paesi e ai cittadini del bellunese duramente colpiti dal maltempo. A loro, così come era stato promesso, doveva essere invece devoluta l’intera somma raccolta come segno tangibile di vicinanza”.Difficile pensare che non lo sapessero, difficile pensare che la cosa non sia stata strumentalizzata ad arte senza considerare che tali attacchi finiscono per indebolire tutto il mondo del volontariato”.Ibc, Siamoadria e Adriacivica ricordano che a quella cena avevano partecipato anche alcuni assessori e consiglieri di maggioranza in nome del raggiungimento completo di un unico obiettivo condiviso: l’aiuto e la solidarietà.perché la comunicazione del presidente dell’associazione sembra proprio in linea con il non proprio esaltante motto “passata la festa….”.“Stia tranquilla la maggioranza -Adria.com ha uno statuto da Associazione di promozione sociale, e a differenza di altre associazioni nate sulle ali dell’entusiasmo a cui il comune ha garantito il proprio patrocinio,“Trattandosi di associazionismo e di solidarietà - ribattono i consiglieri di maggioranza - la cosa, pur non avendo implicazioni penali, è ancor più grave, perchéChiediamo pertanto sia rivista quella scelta sbagliata, si è ancora in tempo: tutto il ricavato vada alle vittime degli eventi calamitosi”.su questo vorremmo sapere qual è il pensiero della assessore all’associazionismo e del presidente della consulta del volontariato sociale, dai quali ci attendiamo una difesa del nostro mondo.Chiudiamo con l’augurio – continua il vicepresidente di Adria.com - che il nuovo anno porti maggior rispetto per il nostro mondo, lasciandolo fuori dalle speculazioni politiche, senza gettargli addosso ombre di discredito che non aiutano certo la società in cui viviamo”.