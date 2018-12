Arrivano i saldi invernali, anche sul web

Rovigo -. Come per lo scorso anno, il calendario dei saldi invernali 2019 vedrà la stessa data per tutte le regioni d’Italia.. Nonostante una data precisa, è possibile che siano delle eccezioni: alcune province potrebbero aprire questo periodo intenso di saldi qualche giorno prima o dopo rispetto al previsto, ma non potranno comunque vendere articoli in saldo prima che sia ufficiale la data di inizio.Fatta eccezione per Basilicata, Sicilia e Valle d’Aosta, in cui i saldi avranno origine rispettivamente il 2, 6 e 3 gennaio, tutte le altre regioni daranno avvio agli acquisti scontati il 5 gennaio. Il termine dei saldi è fissato in date diverse, tra il 28 febbraio e il 31 di marzo invece in Campania, andranno avanti fino al 2 aprile. Di seguito le date dei saldi invernali, per ogni Regione:Abruzzo: 5 gennaio – 5 marzoBasilicata: 2 gennaio – 1 marzoCalabria: 5 gennaio – 28 febbraioCampania: 5 gennaio – 2 aprileFriuli Venezia Giulia: 5 gennaio – 31 marzoLazio: 5 gennaio 2018 – 28 febbraioLiguria: 5 gennaio – 18 febbraioMarche: 5 gennaio – 1 marzoMolise: 5 gennaio – 5 marzoPiemonte: 5 gennaio – 28 febbraioPuglia: 5 gennaio – 28 febbraioSardegna: 5 gennaio – 5 marzoSicilia: 6 gennaio – 15 marzoToscana: 5 gennaio – 5 marzoUmbria: 5 gennaio – 5 marzoValle D’Aosta: 3 gennaio – 31 marzoTrentino-Alto Adige: 5 gennaio – 16 febbraio