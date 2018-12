Il nuovo anno comincerà con l’inno di Mameli

Al termine della serata sono previsti tre bis, l'ultimo dei quali sarà la rituale Radetzky Marsch completamente riorchestrata dal direttore Ambrogio De Palma seguendo la parte originale di Johann Strauss padre, con cui celebrò il conte Radetzky von Radetz al ricevimento in suo onore il 31 agosto 1848. Le cronache dell'epoca narrano che il successo di questa marcia fu tale che constrinse Strauss ad eseguirla più volte nell'arco della stessa serata.

Inizio del concerto alle 18 del 1 gennaio 2019 al Teatro Comunale di Adria con l'Orchestra Sinfonica “A. Buzzolla” del Conservatorio adriese

ADRIA (RO) - Un programma che racchiude in se' la duplice veste di musica spumeggiante e, contemporaneamente, dedicato al sentimento in tutte le sue sfaccettature. Pensato dal direttore Ambrogio De Palma in modo anacronistico rispetto ai tempi che viviamo, in cui civiltà e valori umani vengono sempre più frequentemente messi da parte. Proprio in nome di questi valori sarà sua intenzione cominciare il concerto con l'inno italiano. Non mancheranno, in ogni caso, composizioni rituali della tradizione di inizio anno.

La serata si aprirà con Die Bajadere, polka schnell Op. 351 scritta da Johann Strauß figlio nel 1871 e ispirata al ruolo di Fantasca, la protagonista della sua prima operetta Indigo e i quaranta ladroni.

Seguirà il primo dei due omaggi al romanticismo dei balletti di Pëtr Il'ič Čajkovskij, con due brani tratti da Il lago dei cigni Op. 20: Scène e il celebreValse.

Un balzo oceanico ci porterà dalla Russia agli States con una selezione dal più celebre lavoro del compositore americano George Gershwin, l'opera Porgy and Bess del 1935. Con la partecipazione solistica della soprano Yuka Kobayashi verranno eseguiti l'Overture, Summertime e My Man's Is Gone Now, in cui la soprano giapponese interpreterà due diversi ruoli: Clara che canta al suo bambino una ninna nanna e Serena che piange la morte del marito ucciso da una gang.

Di nuovo la funambolica musica di Johann Strauß figlio con il galop Klipp-Klapp Op. 466.

La seconda parte si apre con una selezione di brani tratti dal balletto Lo schiaccianoci di Pëtr Il'ič Čajkovskij, in particolare la danza Trépak, il bellissimo Valzer dei fiori e il Pas de deux nel quale il compositore russo affida ai violoncelli uno dei temi più struggenti delle sue musiche.

La famiglia Strauss ha dedicato diverse composizioni all'Italia e ai suoi musicisti più rappresentativi. Sarà eseguita la Maskenball Quadrille fantasia di temi tratti dall'opera Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi.

Concluderà il programma ufficiale un omaggio a Leonard Bernstein in occasione del centenario dalla nascita. Una scelta ortemente voluta dal direttore Ambrogio De Palma per celebrare una delle figure più eclettiche e rappresentative del panorama musicale mondiale del ventesimo secolo. E come celebrarlo se non con il suo lavoro più famoso? Eseguiranno una selezione tratta dal musical West Side Story, rivisitazione in chiave metropolitana della storia di Romeo e Giulietta, partendo dal famosissimo Mambo. Parteciperanno il tenore Morris Bacci che interpreterà il ruolo di Tony in Maria e la soprano Elene Sanadze che canterà Somewhere nel ruolo di Maria.

L'Orchestra Sinfonica del Buzzolla si compone di oltre sessanta elementi ed è formata da: Elena Anna Dal Col, Isabella Menetto, Francesca Contò, Erika Zampieri (flauto e ottavino), Ludovica La Marca, Agnese Stoppa, Raffaele Spinello (oboi e corno inglese), Maddalena Paganin, Enrico Moretti, Silvia Cecolin (clarinetti e clarinetto basso), Laura Rubini, Andrea Trombin (fagotti), M° Riccardo Izzicupo, Mattia Veggo, Alessandro Lazzaro, Francesco Rizzuta (corni), Gloria Sottovia, Maria Grazia Zabeo, Francesca Zuriati (trombe), M° Cristiano Fontolan, Giovanni Nonnato,, Marco Santi (tromboni), Mattia Bisi (tuba), Margherita Crozzoletto (arpa) Paolo Ius, Battiante Paolo Marcello, Luca Bardelle, Marco Moriello, Igor Tiozzo (timpani e percussioni), Chiara Meneghinello e Luca Rettore (violini di spalla) M° Alessandro Simoncini, M° Maria Chiara Nonnato, Aureliana Baruffa, Fabio Grossi, Fanzhou Liu, Andrea Boscolo, Jacopo Pisani, Li Xinze, Lin Yun Fei (violini primi) Eleonora Paganotto, Elisabetta Cuman, Pietro Zoletto, Francesco Ferrarese, Sarah Convento, Riccardo Penzo, Martina Talevska, Emilia Santello, Lisa Scuttari (violini secondi), Anna Forzan, M° Fulvio Bertagnin, Marta Fergnani, Francesca Nonnato, Isacco Bianchini (viole), Daniele Tessarin, M° Andrea Marcolini, Sarah Musco, Elisa Lazzarin (violoncelli), Biagio Modena, M° Franco Catalini, Bianca Sartor, Marco Quagliato (contrabbassi).

Ambrogio De Palma, titolare della cattedra di Esercitazioni orchestrali è docente di Direzione d'orchestra e di Formazione orchestrale presso il Conservatorio di Adria. Svolge la sua attività artistica alternando alla docenza la direzione d'orchestra e l'orchestrazione. Le sue musiche sono edite da diverse case editrici e sono presenti nei cataloghi di case discografiche italiane ed estere. E' risultato vincitore in diversi concorsi internazionali, tra i quali, nel 2006 si è aggiudicato il primo premio assoluto (unico assegnato) nella categoria speciale “direttori di orchestra jazz”, al Concorso Internazionale di Composizione e Arrangiamento per Orchestra Jazz “BargaJazz”. Da alcuni anni collabora con Veneto Jazz e con la New School of Jazz and Contemporary Music di New York per i seminari estivi di Bigband. Tra le collaborazioni artistiche ricordiamo quelle con Bruno Biriaco, Paul Jeffrey, Billy Harper, Lew Tabakin, Marco Tamburini, Francesco Cafiso, Claudio Fasoli, Massimo Manzi, Bruce Ditmas, Roberto Gatto, Mauro Beggio, Stefano Bedetti, Mauro Negri, Barbara Cola, Carla Marcotulli, Amy London, Giuseppe Bassi, Stefano Senni, Augusto Mancinelli, Sandro Gibellini, John Ellis.