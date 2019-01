Invece di promettere incompiute si lasci fare a chi vuole il bene della città

Rotatoria Buso-Sarzano, è davvero così necessaria ed urgente?

“Senza voler insegnare nulla a nessuno - sottolinea Vincenzo Cappellini nella comunicazione formale a sindaco, giunta e consiglieri - ma soprattutto per evitare di sollevare polemiche, anche per possibili risentimenti “professionali” altrui,Sono sicuro che tale progetto “economico” sarebbe più che bastante, ma nel caso ciò non fosse, potrebbe essere integrato con una minima parte di quanto risparmiato”.“Come responsabile e coordinatore del comitato cittadino Pro Rovigo – fa sapere Cappellini -suscitando così simpatie ed antipatie dovute ad egoistici interessi legati esclusivamente alla propria residenza urbana. Ovvio poi che, comunque, nella realizzazione di queste opere, non potendo le stesse essere eseguite in un solo intervento si debba seguire un certo ordine prioritario.con derivante utilizzo e ciò al fine che quanto costruito costituisca un benefico ritorno alla nostra Rovigo e ad un numero il più esteso possibile dei suoi abitanti”.Cappellini, recentemente impegnato in proprio nel restauro della facciata di piazza Duomo di palazzo Manfredini, oggi sede di Confagricoltura Rovigo, continua: “Scendendo nel concreto e nell’attuale, è il caso della” la quale riguarda l’intersezione della strada Rovigo-Adria con viale Porta a Mare, via Ippolito Nievo e via dei Mille.”.Secondo Vincenzo Cappellini le urgenze sarebbero nell’ordine: “pur essendo già stato approvato nel suo progetto preliminare anche in sede regionale (Veneto Strade);che costa minuti e minuti per il suo superamento, quasi fosse un passaggio a livello ferroviario e code di autovetture e camion molto spesso di centinaia e centinaia di metri;, con attualmente una percorrenza automobilistica assurdamente allungata di ben 2.480 metri;, ancora con tutte le problematiche legate alla sua vetustà e quindi fragilità che potrebbe, da un giorno all’altro, ridursi ad un transito a senso unico alternato se non privare a tutti del collegamento con la provincia di Padova;con tempi insopportabili e che, se ancora nel 1997 il Sindaco dell’epoca, affiancato dal suo architetto di fiducia avesse accettato la mia proposta di acquistare la casa sull’incrocio andata distrutta da un incendio (150.000.000 di lire della casa e 30.000.000 di spese necessarie per il passaggio di proprietà) sarebbe stata un’operazione che avrebbe altresì enormemente valorizzato il tempio della Rotonda rendendo la parte posteriore dello stesso bella e visibile come l’attuale facciata anteriore”., poiché ben che vada, non potrà essere realizzata prima di un anno (e ciò ad essere ottimisti) – incalca Cappellini -(operazione economica questa ben fattibile e consentita dalla legge) venga fissata, con apposita ed adeguata tabellazione,e riducendo pertanto gli assurdi 70 km consentiti ai mezzi in arrivo da Adria-Villadose. Soluzione questa, possibile nella immediatezza, di certo essendo la diversa velocità la causa degli attuali incidenti.Considerato che l’entità del traffico, a parte un quarto d’ora alle 8 del mattino, non è più di quel tanto in rapporto alla normalità,, oggi compromessa da questa assurda situazione dovuta alle diverse velocità degli automezzi in arrivo all’incrocio”.Secondo Cappellini la proposta, da provare subito in via sperimentale, migliorebbe la sicurezza del transito immediatamente.Per di più informo di aver già ottenuto il consenso per l’esecuzione delle prospettate opere di completamento e di segnaletica stradale da parte di una primaria impresa polesana la quale nei lavori edili e stradali ha un’esperienza e capacità veramente superiori”.