Natività e speranza tra i disastri italiani

Carlo Folchini

ROVIGO - Il Presepio del Duomo di Rovigo, nell’intenzione dei suoi autori, si ispira al testo del profeta Isaia che parla diUn “segno” di speranza perché, come dice l’angelo ai pastori “Oggi è nato per voi un Salvatore”.con la sua orribile frattura. Sotto il ponte trovano alloggio i personaggi centrali della Natività, con il Bambino nella mangiatoia, Maria e Giuseppe, l’asino e il bue.Un. Al torrente bianco per la rovina delle frane e senz’acqua, si abbeverano le poche pecore e i pastori che accorrono a visitare il Bambino. Lontano, le montagne in una luce d’alba, quasi ignare dello spaventoso disastro che ha attraversato la nostra terra.