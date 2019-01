SERVIZI SOCIALI ADRIA (ROVIGO) Simone Mori, in qualità di nuovo componente del consiglio di amministrazione del Centro servizi anziani, spiega i motivi per cui è stato indetto un tavolo tecnico

SANITA’ ADRIA (ROVIGO) Sandro Gino Spinello del Partito democratico ed il Movimento 5 stelle criticano le affermazioni dell’amministrazione per aver gioito in merito all’approvazione del piano socio sanitario

Il fatto effettivamente rilevante di Barbierato è stata la nomina di due persone di sua fiducia nel consiglio, nonostante gli impegni presi in campagna elettorali, mentre le cronache locali ci affidano immagini “serene” dello stesso sindaco assieme alla presidente Passadore in manifestazioni ed eventi all’interno della Casa di riposo stessa”.

“Barbierato mi ha replicato - continua Spinello - che invece che a lui dovrei chiedere al Pd in Regione il motivo per cui le “impegnative” sono bloccate da anni; una risposta, invero, stantia e debole.

So che anche altre forze politiche intendevano muoverci in questa direzione, invece, niente; il nostro Sindaco ha tenuto tutto bloccato”.

“Dare esecuzione alle decisioni del consiglio è un atto obbligatorio che per legge compete al Sindaco. La delibera chiede alla Regione di aumentare la dotazione finanziaria visto il crescente fabbisogno di posti-letto nelle strutture sociosanitarie per persone non-autosufficienti; il numero di posti-letto finanziati dalla Regione è fermo al 2009”.

E’ scontro tra Sandro Gino Spinello (Pd) e il sindaco di Adria Omar Barbierato sulla questione del Centro Servizi Anziani. La mozione approvata in consiglio comunale il 27 ottobre non è ancora stata trasmessa agli uffici regionali. La delibera chiede alla Regione di aumentare la dotazione finanziaria visto il crescente fabbisogno di posti-letto nelle strutture. Una denuncia analoga è stata fatta dalla consigliera regionale Patrizia Bartelle qualche giorno fa (LEGGI ARTICOLO )