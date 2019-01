Impiegata senza paura dice No al rapinatore

COSTA DI ROVIGO In collaborazione con l’Arma dei Carabinieri presentata l’iniziativa “Possiamo aiutarvi” per prevenire i reati contro gli anziani e le persone più deboli

POLESELLA (ROVIGO) Nuovo sistema integrato per la videosorveglianza per i dodici comuni coinvolti nel progetto per un investimento complessivo di circa 1 milione e 300 mila euro

CARABINIERI Il comandante generale dell’Arma Giovanni Nistri in visita a Padova per premiare i militari che si sono distinti nel corso dell’attività di servizio

FICAROLO (Rovigo) -Una volta all’interno l’uomoe di mettere i soldi all’interno di una busta. Il malvivente mentre porgeva la busta si è sentito rispondere dalla stessa impiegata che ciò non era possibile, a quel punto l’uomo ha desistito ed è uscito velocemente dalla banca dileguandosi a piedi per le vie limitrofe.Immediatamente sono stati avvertiti i Carabinieri della Stazione di Ficarolo e della compagnia di Castelmassa giunti tempestivamente sul posto per avviare le indagini.

