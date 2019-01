Lotta serrata per la vetta

Biancazzuri di Resini in trasferta contro i patavini, gialloblu di Fabrizio Zuccarin fuori dal Moreno De Bei contro il Codevigo

LOREO - SCARDOVARI (Ro) - Nuovamente pronte alla partenza le squadre del campionato della Prima Categoria, con le prime della classe impegnate fuori dalle mura amiche, in trasferte insidiose, contro avversarie temibili.

Il Loreo di Enrico Resini, dopo aver terminato la prima parte della competizione, come prima della classe laureandosi campione d’inverno, nel turno di recupero contro la Union Vis, grazie ai 34 punti maturati sul campo, conquistando ben 10 successi, 4 pareggi, e soltanto una sconfitta, affronta il Borgo Veneto. La formazione padovana, lontana 11 lunghezze nel girone, rappresenta il primo ostacolo della compagine biancazzurra, pronta a scendere in campo, per proseguire con continuità sul proprio percorso, come regina del torneo: “Cercheremo di fare bene - commenta il tecnico biancazzurro- siamo soltanto arrivati alla metà del campionato, e la classifica in vetta è abbastanza corta. Dovremo essere bravi a mantenere questo ritmo, perché il girone di ritorno non sarà semplice e i risultanti finali saranno determinanti. Giocheremo la prima partita contro il Borgo Veneto, e non sarà facile, perché sono una squadra tosta e quadrata, che perde poco e pareggia molto, quindi dovremo cercare di ottenere il massimo.”

Lo Scardovari di Fabrizio Zuccarin, secondo nel gruppo, sceso dal primo posto del podio solo nell’ultimo turno, grazie ai 33 punti conseguiti, con 9 vittorie, 6 pareggi, e nessun punteggio negativo, affronta il Codevigo, antagonista d’oltreadige, situato nelle zone playout del raggruppamento, che ha raccolto soltanto 14 punti in 15 incontri. L’allenatore dei “Pescatori”, dopo aver battuto all’andata gli avversari, vuole ripetere la prestazione, e conquistare l’intero bottino nella trasferta lontano dal Moreno De Bei: “Il Codevigo è una squadra neopromossa, e nel primo turno è stata una partita difficile, dove siamo riusciti a vincere grazie ad un’importante rimonta. Sono molto veloci, e usano i contropiedi per cercare di mettere in difficoltà le rivali, ma abbiamo le armi giuste per contrastarli e siamo pronti allo scontro. Dobbiamo recuperare punti anche sul Loreo, perché vogliamo centrare il nostro obiettivo, e personalmente non abbiamo paura, anche se sono molto forti e hanno dimostrato di avere grandi qualità. Sono rimasto amareggiato di aver perso il primo posto nell’ultimo turno, ma sono convinto che possiamo lottare fino al termine per vincere la competizione.”

Negli altri incontri, in programma il 6 gennaio nella giornata dell’Epifania, il Rovigo sarà impegnato contro il Due Stelle, mentre la Fiessese ospiterà il Nuovo San Pietro, invece la Tagliolese andrà in trasferta a Stroppare, e la Union Vis attende la Turchese.

Andrea Rizzatello



Prossimo Incontro 16 Giornata

Campionato prima categoria girone D

Domenica 6 gennaio 2019 ore 14.30

AQS Borgo Veneto - Loreo

Bassa Padovana - Pontecorr

Cartura - Solesinese

Codevigo - Scardovari

Due Stelle - Rovigo

Fiessese - Nuovo San Pietro

Stroppare - Tagliolese

Union Vis - Turchese

Classifica: Loreo 34, Scardovari 33, Rovigo 29, Due Stelle 28, Stroppare 27, Bassa Padovana 23, AQS Borgo Veneto 22, Union Vis 21, Fiessese 21, Solesinese 20, Pontecorr 17, Cartura 17, Codevigo 14, Turchese 11, Tagliolese 7, Nuovo San Pietro 3.