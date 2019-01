Una realtà ormai consolidata 

Gianfranco Piombo, vice presidente regionale della Federazione Italiana Tennis, ha regalato una targa di riconoscimento al giovane presidente del TC Gaiba Elia Arbustini, motore instancabile del club, per l'ambizioso lavoro svolto.

GAIBA (RO) - Nonostante la nebbia delle festività natalizie, e con i campi in erba in fase di riposo forzato, i soci e amici del Tennis Club Gaiba si sono ritrovati per scambiarsi gli auguri ed organizzare la nuova stagione sportiva di Gaibledon.

Dutante la cena natalizia presso la sala "Diamer Corrà" di Gaiba numerosi gli ospiti presenti: Gianfranco Piombo vice presidente regionale della Federazione Italiana Tennis, Massimo Borgato incaricato provinciale FIT di Rovigo, Sabrina Magon responsabile giudici arbitri FIT di Rovigo, Felice Bruno patron di Playgrounds main sponsor di Gaibledon, Marco Carpigiani presidente Uisp Tennis Veneto, e Marco Scarazzatti giornalista che segue il club ad ogni appuntamento.

La sorpresa è stata la presenza dell'atleta diciassettenne di Taiwan Joanna Garland, già semifinalista al Playgrounds Open 2018 e #14 al mondo ITF Junior, ha di recente rappresentato Taiwan alle Olimpiadi Junior a Buenos Aires. Accompagnata in Italia da mamma Angie per il torneo internazionale di Ortisei, ha speso parole al miele per la compagine di Gaiba: "Gaibledon è il miglior torneo abbia mai giocato in carriera, sono innamorata di Gaiba. Spero possa diventare molto più importante di quello che è ora." Joanna ha ritrovato i suoi amici Gardeners, che l'hanno accompagnata nell'avventura estiva su erba naturale prima di prendere parte a Wimbledon Junior.

Alcuni omaggi ed una video clip preparata al volo da Ambra Valeriani l'hanno fatta sentire la star della serata di festa.

A rincarare la dose Gianfranco Piombo: "Siete l'orgoglio ed il vanto non solo di Gaiba e del Polesine, ma di tutto il movimento regionale. Il vostro entusiasmo è davvero incredibile. Di quello che fate è grata la Federazione nazionale Tennis."

Dopo i festeggiamenti, i giovani volontari sono tornati anzi tempo a lezione. Greta Rossi di Recipes for Wellbeing e che vanta collaborazioni prestigiose, ad esempio con Google, ha guidato il laboratorio creativo dedicato ai Gardeners, i ragazzi che ogni estate si prendono cura delle manifestazioni su erba naturale.

Lavoro di squadra, collaborazione, ma anche visione, determinazione, riflessione i temi toccati dalla formatrice che gira il mondo per educare i "changemakers" ad avere impatti positivi nelle loro attività.

Presenti anche Davide Bassan e Luca Martignago, i tennisti di Treviso che aspettano solo la cittadinanza onoraria per chiamarsi gaibesi a tutti gli effetti.

"Durante la cena natalizia abbiamo avuto la conferma che Gaibledon è una realtà significativa - ha commentato Elia Arbustini, presidente Asd Tennis Club Gaiba - avendo ricevuto i complimenti e i migliori auguri per una stagione piena di successi da parte del vice presidente regionale FIT Gianfranco Piombo. La sorpresa di Joanna Garland a Gaiba ci ha fatto capire che qui le persone si sentono accolte, e il merito va ad una squadra di volontari e appassionati affiatata che si prodiga nell'accogliere nel migliore dei modi i propri ospiti.

Questa squadra ha anche bisogno di poter crescere e migliorarsi, infatti il 27 dicembre è stato organizzato un workshop con Greta Rossi - di Recipes for wellbeing - nel quale insieme ai nostri ragazzi abbiamo potuto, in modo fantasioso e divertente, fare un bilancio della stagione passata e mettere le basi per il 2019. È fondamentale puntare sulla formazione, penso che i ragazzi possano imparare molto da queste esperienze di gruppo.

I migliori auguri alle squadre Studio Marangoni e Tc Gaiba impegnate nei campionati invernali, con l’auspicio che possa continuare un ciclo vincente per i nostri atleti. Grazie ai capitani Domenico De Caro e Vanni Marangoni che guidano i nostri atleti nelle competizioni della Uisp Tennis Ferrara. Oltre ai veterani di sempre quest’anno abbiamo delle new entry molto giovani; speriamo di incentivare sempre di più i ragazzi che giocano e si appassionano a questo bellissimo sport."