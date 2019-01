Fa ancora discutere il sequestro avvenuto allo stadio Battaglini il 22 dicembre, due fontanelle e un po’ di stelline di Natale che secondo la norma non possono entrare in uno stadio. Legittimo, ma bisognerebbe anche comprenderne il contesto che il Legislatore non ha calcolato. Il rischio un Daspo è dietro l’angolo anche per i pacifici tifosi del rugby

ROMA - Il 22 dicembre a Rovigo, prima del match tra FemiCz e Verona (vinto dai Bersaglieri LEGGI ARTICOLO), ai tifosi rossoblù sono state sequestrate le stelline di Natale e due fontanelle regolarmente acquistate al Supermercato. Parliamoci chiaro, la Legge è impietosa, il personale della Polizia di Stato l’ha solo applicata alla lettera, in caso di eventi sportivi in un impianto pubblico ci sono delle severe norme da far rispettare per la sicurezza.

Sequestrati, ma poi riconsegnati, anche degli innocui spara coriandoli. Nel frattempo in giro per l’Italia nel mondo del calcio è successo di tutto. A Milano prima di Inter - Napoli scontri tra tifosi hanno avuto anche un drammatico epilogo con la morte di un ultras.

A Rovigo, nel rugby, al massimo ci si può passare una birra o un panino al salame. Due mondi contrapposti ed una unica Legge per le manifestazioni sportive. Un unico peso per due misure diverse e distanti anni luce. I tifosi del rugby nulla hanno a che vedere, per principio, con altro che non sia sport e Fair Play. Posse rossoblù che a Calvisano nella finale persa nel 2017, invece di insultare gli avversari, hanno applaudito e intonando un coro da brividi in onore dei Bersaglieri a partita già abbondantemente persa. Uno spirito diverso di vivere lo sport.

Sabato 5 gennaio, nel delicato match tra Lazio e Valsugana Padova, vinto dai padroni di casa all’’80 dopo una partita vietata ai deboli di cuore (22-21), i tifosi biancocelesti hanno supportato la squadra con dei fumogeni. Nulla è successo, anzi. Sugli spalti correttezza assoluta. Forse sarebbe il caso di cambiare la Legge, non tutti gli sport sono uguali. Rimediare il rischio di un procedimento penale per due fontanelle, e un po’ di stelline francamente ci sembra fuori luogo.