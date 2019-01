In due mesi è cambiato tutto

Dopo 60 giorni dalla sconfitta di Roma contro le Fiamme Oro i Bersaglieri sono risorti a suon di vittorie e con una valanga di mete. FemiCz Rovigo ad un punto dalla vetta e a febbraio con il derby al Battaglini i rossoblù hanno la possibilità di compiere il sorpasso dopo aver battuto la Lazio. Tre quarti protagonisti a San Donà con marcature di Cioffi (2), Odiete, Angelini (2) e Diego Antl che può essere il valore aggiunto di un reparto che comincia a far divertire.

SAN DONA’ DI PAIVE (VE) - I Bersaglieri non tornati a fare la voce grossa sul campionato, lo hanno fatto con 120 punti messi a segno nelle ultime due partite, e collezionando solo vittorie dopo la sconfitta di Ponte Galeria sul campo della Fiamme Oro ad inizio novembre. Un cammino tortuoso quello di inizio torneo per la FemiCz Rovigo (inclusa una sconfitta inattesa al Battaglini con I Medicei di Pasquale Presutti), ma la formazione di Umberto Casellato ha saputo rimettersi in carreggiata recuperando gli indisponibili, e facendo di necessità virtù. La svolta sicuramente a Calvisano.

I tifosi lo hanno aspettato tanto, poi quando Diego Antl è arrivato (dopo un lungo infortunio) ha fatto vedere tutto il suo potenziale. Prima di Natale al Battaglini con il Verona, il 6 gennaio sul campo del San Donà con una prova superlativa condita anche da un meta. Estremo nella prima occasione, secondo centro nella seconda con tanto di premio di man of the match. Bersaglieri che come al solito ad inizio partita faticano a trovare le contromisure, ma quando la palla comincia a girare i velocisti Odiete, Cioffi e Antl (soprattutto nella ripresa) sono difficilmente contenibili, senza dimenticare gli angoli di corsa di Angelini vera sorpresa di questo girone d’andata dei rossoblù.

59 punti messi sul tabellone a San Donà sono una enormità, se è vero che la squadra in riva al Piave non attraversa un tra momento di forma, la FemiCz Rovigo ha mostrato di godere di ottima salute.

“I ragazzi hanno avuto un’ottima energia - ha commentato coach Casellato dopo il match - in settimana ci siamo allenati bene, abbiamo confidenza e siamo sereni. Abbiamo fatto quello che ci chiede il club, che ci chiede il presidente Zambelli, e questa partita mi lascia ottime sensazioni. Sono contento che Diego Antl sia stato premiato come Man of the Match, è un giocatore che ha specifiche caratteristiche che servono al nostro gioco e che oggi ha espresso al meglio ma il merito va anche ai suoi compagni di squadra che gli hanno fornito i palloni giusti e fatto un gran lavoro collettivo, infatti sono contento di tutti i ragazzi. Siamo un gruppo di 34 giocatori e tutti meritano, l’importante è che ci sia energia, voglia di divertirsi e serenità”.

FemiCz Rovigo che ora è al secondo posto, ad un solo punto dalla capolista Petrarca Padova. Dopo il derby di Continental Shield a Padova (12 gennaio, ore 15) e la trasferta in terra belga contro i modesti Belgium Barbarians, il campionato di Top12 riprenderà il 26 gennaio. I rossoblù affronteranno la difficile trasferta di Roma contro la Lazio invischiata nella lotta per non retrocedere, ma è su domenica 3 febbraio che si concentra l’obiettivo più importante; il vero derby d’Italia. In palio il primo posto in regular season che i Bersaglieri, in caso di vittoria, potrebbero mantenere fino al termine del girone di ritorno, visto che tutte le big dovranno passare per il Battaglini.

Se Casellato riuscirà anche a sistemare la touche rossoblù, la FemiCz vista negli ultimi due mesi risulta difficilmente battibile. A San Donà ben tre le rimesse laterali perse (una giudicata storta da Schipani, ndr) nei primi 40 minuti di gioco. Troppe per una fonte di gioco fondamentale, ma avere tutto e subito non serve.

Giorgio Achilli