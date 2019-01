Tutto difficile contro i campioni del Mondo della categoria

Della spedizione azzurra in Francia hanno fatto parte anche Moscardi, Parolo, Taddia, Piva e Borin

Castanet-Tolosan (Francia) – La Selezione Francese U20 ha battuto 40-10 la Selezione Italiana U20 a Castanet-Tolosan, test che ha chiuso il primo raduno del 2019 per la rosa di Fabio Roselli che si è ritrovata il 2 gennaio a Settimo Torinese per spostarsi poi in Francia per il test odierno contro i pari età francesi.

Gara che si mette in salita per gli Azzurrini che nell’arco di pochi minuti, tra l’11’ e il 16’, subiscono due mete e il giallo a Trulla. L’inferiorità numerica momentanea non demorde la squadra di Roselli che va in meta con Nocera al minuto 20 (non trasformata da Garbisi). Tra il 27’ e il 30’ la Selezione Francese mette a segno un nuovo uno-due che permette ai padroni di casa di chiudere la prima frazione sul 28-5.

L’inizio di ripresa è scoppiettante con un botta e risposta che porta al 44’ alla meta di Drudi – con Garbisi che non centra i pali sulla successiva trasformazione – e alla replica francese due minuti più tardi che sposta il parziale sul 33-10. Nella girandola di cambi della ripresa, che ha coinvolto tutti i componenti di entrambe le panchine, i padroni di casa al minuto 71 trovano l’ultima meta che inchioda il match sul 40-10.

L’Italia U20 farà il suo esordio in Scozia il prossimo 1 febbraio nel match valido per il 6 Nazioni 2019.

Castanet-Tolosan (Francia), Centro Sportivo Lautard – domenica 6 gennaio

Selezione Francia U20 v Selezione Italia U20 40-10 (28-5)

Marcatori: p.t. 11’ m. Selezione Francia U20 tr. (7-0); 16’ meta tecnica Selezione Francia U20 (14-0); 20’ m. Nocera (14-5); 27’ m. Selezione Francia U20 tr. (21-5); 30’ m. Selezione Francia U20 (28-5); s.t. 44’ m. Drudi (28-10); 46’ m. Selezione Francia U20 (33-10); 71’ m. Selezione Franica U20 (40-10)

Selezione Francia U20: Brosset; Hulleu, Dumortier, Moura, Dulon; Glenat, Coly; Fournier, Credoz, Peysson (cap.); Witz, Guillard; Burin, Durand-Pradere, Lotrian

A disposizione: Bordelai, Zarantonello, Ikahehegi, Pacheco, Bazin, Zabalza, Dolhagaray, Recor, Laget

Selezione Italia U20: Trulla; Mastandrea, Moscardi, Mori, Mba; Garbisi, Fusco; Koffi, Ruggeri (cap.), Turcato; Parolo, Stoian; Nocera, Taddia, Drudi.

A disposizione: Marinello, Michelini, Alongi, Zambonin, Maurizi, Finotto, Piva, Scagnolari, Bertaccini, Borin, Da Re

All. Roselli

Cartellini: al 16’ giallo a Trulla (Selezione Italia U20)

Calciatori Azzurri: Garbisi 0/2