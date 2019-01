Vittoria record e secondo posto

Contro il Lafert San Donà non c'è stato bisogno della fanteria pesante perchè a risolvere tutto ci ha pensato la cavalleria leggera rinvigorita dalla presenza di Diego Antl. Mai nella storia la FemiCz Rovigo aveva vinto a San Donà di Piave segnando così tanti punti.

La formazione di Casellato ha superato di slancio questo primo ostacolo del 2019 mostrando significativi miglioramenti nell'efficacia del gioco manovrato. In prospettiva del match di Continental Shield con l'Argos Petrarca, dove i rossoblù si giocheranno le possibilità di accedere allo spareggio per l'accesso alla Challenge Cup, la vittoria del Pacifici è tutto carburante per il motore



SAN DONA’ DI PIAVE (VE) - Negli ultimi anni per la FemiCz Rovigo una vittoria in riva al Piave non è mai stata una cosa scontata. Da quando il San Donà è ritornato nella massima serie (campionato 2012/13) si erano registrati ben quattro successi dei veneziani e solo due dei rossoblù. Vincere al Pacifici, e nel modo con cui i rodigini lo hanno fatto, è una medaglia che la squadra di Casellato può appuntarsi sul petto con un certo orgoglio visto che ha condito la vittoria con ben nove mete. Mai nelle precedenti 29 partite giocate su questo campo i rossoblù avevano segnato così tanti punti anche se la vittoria con il maggior margine resta comunque quella del 2013/14 quando i rodigini si imposero per 33 a 0 (con in panchina Frati e De Rossi, ndr).

La FemiCz Rovigo ha superato di slancio questo primo ostacolo del 2019 mostrando significativi miglioramenti nell'efficacia del gioco manovrato. E' vero che Verona e Lafert San Donà non sono stati degli avversari insormontabili, ma le 18 mete messe a segno nelle ultime due partite di campionato non possono passare inosservate. Di sicuro c'entra una maggiore intesa che si va consolidando nel reparto arretrato, ma non sembra affatto casuale che questa esplosione di marcature abbia a che fare con l'ingresso in squadra di Antl, un giocatore ha dato un'efficacia del tutto diversa alla compassata manovra dei trequarti rossoblù.

La coppia di centri Majstorovic-Van Niekerk, fin qui considerata come quella titolare, dovrà adesso guadagnarsi il posto e non sarà per nulla facile considerata la maggiore capacità, sia tecnica che fisica, di Antl e Angelini nell'interpretare il gioco manovrato e pieno di ritmo voluto da Casellato. Di questo nuovo corso ne stanno beneficiando soprattutto Cioffi e Odiete, i migliori corridori della FemiCz Rovigo. A San Donà, comunque, si sono viste anche alcune pecche (ad esempio subire quattro mete, sia pure con la giustificazione del risultato acquisito, non va mai un bene) tra le quali spicca la prestazione non del tutto convincente del pack. E' apparso falloso, anche troppo, e soprattutto poco efficace nelle rimesse laterali dove si è fatto rubare più di un lancio e non è mai stato in grado di organizzare una valida rolling maul, subendo, invece, quelle del reparto avversario.

Contro il Lafert San Donà non c'è stato bisogno della fanteria pesante perchè a risolvere tutto ci ha pensato la cavalleria leggera che ha fatto quello che ha voluto, specie nella ripresa, contro un avversario quasi stordito dalla velocità e dalla rapidità delle azioni rossoblù. In prospettiva del match di Continental Shield con l'Argos Petrarca, dove la FemiCz Rovigo si giocherà le possibilità di accedere allo spareggio per l'accesso alla Challenge Cup, la vittoria del Pacifici è tutto carburante per il motore rossoblù che non sembra, a parte qualche passaggio a vuoto della mischia, aver risentito della pausa delle Festività.

Le prime battute di questo derby veneto avevano visto il Lafert San Donà più intraprendente soprattutto con gli avanti, maggiormente reattivi sui punti d'incontro.

Al 7', sugli sviluppi di un'azione partita da mischia ordinata, Thwala ha concretizzato il lavoro di spinta del pack veneziano andando a segnare di forza dopo ripetuti tentativi di sfondamento. La FemiCz Rovigo ha mostrato di soffrire il pressing dei padroni di casa che le ha impedito di produrre gioco con continuità. Quando finalmente c'è riuscita la squadra rossoblù è andata a segno come è accaduto al 17' con un contrattacco partito dai propri “22” nel quale si sono messi in luce Odiete e Antl con due ottimi break prima del calcetto a seguire di Mantelli raccolto in seconda battuta da Lubian a due passi dalla linea. I veneziani si sono riportati avanti poco dopo con un penalty di Biasuzzi, ma al 26' una liberazione errata di Bacchin ha messo in movimento Cioffi che da metà campo si è involato verso il centro dei pali avversari bucando con facilità la difesa veneziana. La partita, in ogni caso, è sembrata essere sempre più nelle mani del Lafert San Donà che in quelle della FemiCz Rovigo grazie a un pack che assicurava ai padroni di casa maggiori percentuali di possesso. Allo scadere del tempo, però, c'è stata una fiammata dei rossoblù che hanno imbastito un'azione combinata che ha visto Loro andare al calcio a seguire sul quale la difesa veneziana ha pasticciato permettendo a Vian di raccogliere e segnare.

Al rientro in campo la squadra di “Tony” Green ha cercato di ritornare in partita affidandosi alla maggiore pericolosità dei propri avanti che al 5' hanno confezionato una rolling maul vincente con Derbyshire a toccare in meta. Sembrava che il match potesse tornare in equilibrio, ma in dieci minuti la FemiCz Rovigo, o meglio i trequarti della FemiCz Rovigo, hanno chiuso il match con tre ottime mete. La prima è nata da un'incursione in mezzo al campo di Antl che ha trovato all'esterno il sostegno di un velocissimo Odiete che ha superato senza problemi l'intervento di due difensori, la seconda l'ha segnata Cioffi liberato lungo la linea di touche da Chillon che ha giocato rapidamente un calcio di punizione e la terza l'ha marcata Angelini servito stretto da Antl sull'asse profondo.

A quel punto il match non ha avuto più storia con la FemiCz Rovigo a dettare il gioco contro una difesa sempre meno efficace. Così al 26' c'è stata la seconda meta personale di Angelini, scaturita da un'altra iniziativa di Antl che poi ha suggellato la sua ottima prestazione (meritatissimo Man of th Match) con una marcatura arrivata dopo uno slalom in mezzo agli avversari. Nel finale il Lafert San Donà ha avuto una bella reazione d'orgoglio andando a impegnare il pack rodigino, sempre più falloso, in vari punti d'incontro vincenti e da uno di questi è uscita la meta di Stander al 34'. La replica di Ferro poco dopo, meta di forza dopo un raggruppamento, non ha tolto ai veneziani la voglia di andare a caccia del punto per la quarta meta che è giunta allo scadere ancora per merito della mischia biancazzurra che ha portato Bertetti oltre la linea. Adesso bisogna pensare alla sfida europea con l'Argos Petrarca, campione d'inverno ma con un solo punto di vantaggio sulla FemiCz Rovigo.

Roberto Roversi

San Donà di Piave, Stadio “Mario e Romolo Pacifici” – domenica 6 gennaio 2019

TOP12, XI giornata

LAFERT SAN DONA’ v FEMI CZ RUGBY ROVIGO DELTA 27-59 (8-19)

Marcatori: p.t. 8’ m. Thwala nt (5-0), 13’ m. Lubian tr Mantelli (5-7), 19’ cp Biasuzzi (8-7), 27’ m. Cioffi tr Mantelli (8-14), 39’ m. Vian nt (8-19); s.t. 46’ m. Derbyshire tr Biasuzzi (15-19), 49’ m. Odiete tr Mantelli (15-26), 52’ m. Cioffi nt (15-31), 56’ m. Angelini tr Mantelli (15-38), 65’ m. Angelini tr Chillon (15-45), 66’ m. Antl tr Chillon (15-52), 74’ m. Stander tr Biasuzzi (22-52), 76’ m. Ferro tr Chillon (22-59), 80’ m. Bertetti nt (27-59)

Lafert San Donà: Bacchin E (50’ Gentili); Biasuzzi, Owen, Iovu, Falsaperla; Reeves (67’ Bertetti), Crosato (60’ Petrozzi); Derbyshire, Nicotera, Bacchin G (79’ Spadola); Stander, Sutto (59’ Riedo); Thwala(59’ Ros), Dal Sie (65’ Pasqual), Ceccato (50’ Zanusso).

All. Green

Femi CZ Rovigo: Odiete; Barion(69’ Visentin), Antl, Angelini, Cioffi; Mantelli (61’ Dominguez), Loro (41’ Chillon); Ferro (cap), Lubian (65’ Venco), Vian; Canali (50’Halvorsen), Cicchinelli; D’Amico (59’ Pavesi), Momberg (41’ Cadorini), Brugnara (46’ Vecchini).

all. Casellato

arb.: Schipani (Benevento)

AA1 Liperini (Livorno), AA2 Boaretto (Rovigo)

Quarto Uomo: Cusano (Vicenza)

Cartellini: -

Calciatori: Biasuzzi (Lafert San Donà) 3/5; Mantelli (Femi CZ Rovigo) 4/6, Chillon (Femi CZ Rovigo) 3/3

Note: giornata soleggiata, circa 6°, campo in buone condizioni. Stadio Pacifici 492 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Lafert San Donà 1; Femi CZ Rovigo 5

Man of the Match: Antl (Femi CZ Rovigo)

Rugby Top12 risultati 11 giornata

S.S. Lazio Rugby 1927 v Valsugana Rugby Padova 22-21

Argos Petrarca Rugby v Fiamme Oro Rugby 18-10

Kawasaki Robot Calvisano v Valorugby Emilia 23-18

Domenica 6 gennaio – ore 15.00

Verona Rugby v Rugby Viadana 1970 22-18

Lafert San Donà v FEMI- CZ Rovigo 27-59

Mogliano Rugby v Toscana Aeroporti I Medicei 3-8

Classifica: Argos Petrarca Padova punti 40; Femi-CZ Rovigo, Valorugby Emilia punti 39; Kawasaki Robot Calvisano 38; Fiamme Oro Roma 34; Toscana Aeroporti I Medicei 29; Mogliano Rugby 1969 26; Rugby Viadana 1970 21; Lafert San Donà 20; Lazio Rugby 1927 14; Valsugana Rugby Padova 13; Verona Rugby 13.

Prossimo turno 12 giornata

sabato 26 gennaio 2019

Valorugby Emilia - Toscana Aeroporti I Medicei

Mogliano Rugby 1969 - Fiamme Oro Rugby

Argos Petrarca Rugby - Valsugana Rugby Padova

S.S. Lazio R. 1927 - FEMI-CZ Rovigo

Lafert San Donà - Rugby Viadana 1970

Kawasaki Robot Calvisano - Verona Rugby