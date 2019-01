L’allegra baraonda scatena le risate 

STAGIONE DI PROSA ROSOLINA (ROVIGO) Riprende Sole d’inverno, quattro spettacoli per gli adulti e tre per i bambini: musica, prosa e fiabe

NATALE STIENTA (ROVIGO) Sabato 29 dicembre in piazza è andata in scena la rappresentazione della santa nascita di Gesù. Sindaco e assessore regionale tra i personaggi

STIENTA (RO) - Venerdì 4 gennaio, presso il teatro parrocchiale Jubilaeum 2000 di Stienta, è andata in scena la rappresentazione di "Dei Ospital": commedia brillante in dialetto veneto interpretata dalla compagnia teatrale "L'allegra baraonda", diretta dal regista Luigi Ghirotti.