Neroarancio nella storia, accesso alla Final Four

Ora testa al campionato, alle Final Four ci si penserà a fine marzo, e si riprende già domenica 13 gennaio a Bologna contro il Sassoleone per l’ultima giornata del girone di andata.

ROVIGO - “A chi crede nei sogni, basta un gradino per raggiungere le stelle”. Iniziava così il post sui social di una giocatrice del Granzette C5 femminile, ed è proprio vero, domenica 6 gennaio vincendo 6-5 contro il CF Pelletterie le ragazze del presidente Verza hanno toccato proprio le stelle ed hanno scritto la storia del futsal rodigino e non solo.

Non è una semplice partita, è la finale della fase di qualificazione della Coppa Italia di Serie A2 quella che si gioca a San Pio X il giorno dell’Epifania.

Ed il Pelletterie non è una semplice è avversaria, è una squadra composta da grandissime giocatrici di calcio a 5, le quali hanno giocato nei più bei palazzetti d’Italia e con le migliori squadre del Futsal Italiano femminile.

Sulla carta tutto è scritto, le toscane non avevano mai perso da inizio stagione, pochissimi i gol subiti, e oltre 70 i gol fatti in 13 partite tra campionato e coppa; inoltre tra le file delle neroarancio sono pesanti le assenze di capitan Andreasi per un infortunio al ginocchio e di Ardondi, oltre a Iaich ancora ferma.

Ma c’è una cosa che la scienza non riesce mai a controllare: il Cuore.

Ed è proprio con il cuore che le ragazze guidate da Mister Chiara Bassi sono riuscite a vincere ed a posizionarsi tra le migliori quattro formazioni di A2 in Italia e a qualificarsi quindi per la Final Four di Coppa Italia.

La partita inizia subito in discesa per la squadra di casa, dopo pochi minuti Ansaloni ruba palla a centro campo e di punta mira l’angolino beffando l’estremo difensore ospite.

Lo svantaggio accende le ospiti che si presentano davanti a Grandi ripetutamente ma non trovano mai lo spazio giusto per pareggiare i conti, e anzi, si espongono a ripartenze pericolose che il Granzette sfrutta abilmente con Longato al 8’; è però al 12’ dopo uno splendido uno-due con Cappelletto che Vannini segna con un potente destro ad incrociare la rete del 2-0.

Il doppio svantaggio stordisce le ospiti che chiaramente non si aspettavano un avvio cosi forte da parte delle rodigine, e che provano quindi ad alzare la pressione, ma Vannini e Zanetti sono scatenate e innescate da Sinigaglia, dopo un paio di scambi proprio Zanetti in area mette fuori tempo con la classica suolata il numero uno toscano e segna il terzo gol.

Il Granzette non è certo fortunato perché al 14’ perde Costa per un brutto infortunio alla caviglia, rimanendo così con soli 7 elementi di movimento, e le avversarie ovviamente non hanno nessuna intenzione di abbassare il ritmo, anzi, spingono sempre più forte cercando di riaprire la partita. E prima capitan Pasos e poi Biagiotti accorciano le distanze portando le 2 squadre all’intervallo sul risultato di 3-2.

La ripresa inizia in maniera opposta rispetto alla prima frazione di gioco, ossia è il Pelletterie a fare la partita e riesce non solo a pareggiare il numero di gol e Teggi si carica letteralmente sulle spalle tutta la squadra trascinando le compagne dal 3-1 al 3-5.

Mister Bassi chiama il time out, e si sa, la forza del Granzette è la capacità di non morire mai anche quando tutto sembra finito; al 13’ Piccinardi mette con un’imbucata centrale sui piedi di Zanetti un pallone d’oro, la numero 11 si gira senza pensarci e accorcia le distanze.

Bomber Longato non era ancora entrata nel tabellino dei marcatori, e questa cosa a tutto il numeroso pubblico sembrava davvero impossibile, ma a due minuti dalla fine la numero 9 neroarancio si trasforma nel Re dei Numeri 9, Pippo Inzaghi, e di rapina sbuca alle spalle di un difensore che non si era accorto della sua presenza mettendo in rete la palla del 5-5: pubblico letteralmente in delirio e si va ai supplementari.

Due tempi da 5’ ciascuno, le squadre sono stanche, nessuno avrebbe mai pensato di riuscire a portare addirittura ai supplementari una corazzata come quella toscana. Il primo tempo passa con un’occasione per parte, Pasos davanti a Grandi spara alto mentre Zanetti colpisce la traversa con un tiro dalla distanza.

Il secondo tempo invece è un susseguirsi di emozioni, ma la più bella arriva a 3’64’’ dal termine: da una punizione di Ansaloni esce un calcio d’angolo su cui va Piccinardi a battere, chiama lo schema, e serve in pallonetto Vannini sul secondo palo che al volo mette la palla esattamente a fil di palo dove nessuno può arrivare, 6-5 e delirio a San Pio X.

Al triplice fischio la gioia è incontenibile, il Granzette ha scritto letteralmente la storia battendo una grande squadra e facendo una partita perfetta.

“Sono contenta della vittoria per due motivi,” dice mister Chiara Bassi a fine gara, “il primo è per il numeroso pubblico che sia il 30 dicembre che oggi è venuto a vederci, senza di loro non saremmo mai riuscite a vincere. Il secondo è per le mie atlete, perché meritavano di giocare una finale contro queste avversarie, e perché meritano ancora di più questa vittoria. Con me lavorano tanto ma lavorano tutte benissimo, da settembre non ci siamo mai fermati se non a Natale e Capodanno per ovvi motivi, chiedo a loro tantissimi sacrifici perché è l’unico metodo che conosco per raggiungere gli obiettivi; sono fortunata ad avere atlete così, quindi la vittoria l’hanno costruita loro settimana dopo settimana, e adesso è giusto che se la godano tutta”.

“Volevo fare i complimenti poi alle avversarie” conclude Bassi “non è scontato avere umiltà quanto c’è così tanto talento; è stata una bellissima partita, combattuta ma corretta fino alla fine; oggi a Rovigo si è visto tanto calcio a 5 femminile quindi a loro va il mio personale ringraziamento ed un grande in bocca al lupo per il proseguo del campionato”.

GRANZETTE – CF Pelletterie 6-5 (dts)

GRANZETTE: Omietti, Cappelletto, Vannini, Ansaloni, Sinigaglia, Costa, Gresele, Andreasi (C), Longato, Piccinardi, Zanetti, Grandi. All. Bassi.

CF Pelletterie: Giovannini, Nicita, Kryeziu, Marques Lavado Rute, Pacca, Pasos Sanchez, Teggi, Biagiotti, Maione, Argento, Iaquinardi, Pucci. All.Zudetich.

Reti : Ansaloni (G) (9’16” pt.), Vannini (G) (12’24”pt.), Zanetti (G) (13’32”pt.), Biagiotti (P)(13’54”pt.), Pasos (P)(17’48”pt.), Teggi (P)(0’25”st.), Pasos (P) (2’27”st.), Maione (P) (6’44”st.), Zanetti (G) (7’15” st.), Longato (G) (16’10”st.), Vannini (G) (3’64” sts.)