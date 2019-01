Più agenti in arrivo e casa Serena potrà essere la sede del comando

Dopo le auto ibride (LEGGI ARTICOLO) e l’acquisto degli armadietti e pistole (LEGGI ARTICOLO) la conferma che il comando della polizia locale potrà essere collocato a Casa Serena

ROVIGO - Mentre la vecchia sede della polizia municipale si sta attrezzando per ospitare armi e armadietti e videocamere di sicurezza, la Regione Veneto, fa sapere che non ha nulla in contrario a collocare il nuovo comando della Polizia Municipale nella sede di Casa Serena di via Bramante. La sede di viale Oroboni cade a pezzi, funestata anche dalla presenza dei topi (LEGGI ARTICOLO), ma in Comune a Rovigo si cerca di guardare avanti. A rendere nota la novità del nulla osta al cambio del vincolo di destinazione dell'immobile è l’assessore Stefano Falconi.

Falconi inoltre, nota la volontà dell’amministrazione di assumere nuovi vigili urbani, si parlava di sette ad inizio di dicembre (LEGGI ARTICOLO), oggi afferma che le assunzioni potrebbero essere 10, cinque a tempo determinato e cinque a tempo indeterminato, "questo in virtù dei nuovi tutor che saranno collocati sul territorio comunali che necessitano di maggiori controlli”.

Il corpo del comando della polizia locale è sotto organico con gli attuali 36 vigili, troppo pochi rispetto ai comandi di altre città venete e non solo. L'assessore conferma la piena fiducia nel comandante Giovanni Tesoro, rinviato a giudizio (LEGGI ARTICOLO) per peculato e uso dell’auto di servizio per scopi personali, "può rimanere nel suo ruolo perché non ci sono i presupposti per rimuoverlo”.