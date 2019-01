Nel segno della continuità 

Assieme a Marco Marcello eletti Agostino Bonomo, presidente Confartigianato Vicenza, Roberto Boschetto presidente Confartigianato Padova



ROVIGO - Rinnovata la fiducia al direttivo della Federazione regionale artigianato Veneto che vede tra i componenti anche il presidente di Confartigianato Polesine Marco Marcello. Il direttivo è composto da Agostino Bonomo, presidente Confartigianato Vicenza, Roberto Boschetto presidente Confartigianato Padova ed il polesano Marco Marcello rieletti martedì 8 gennaio a Mestre nelle sede della Federazione.

Sono stati i soci della Federazione regionale artigianato Veneto, ovvero i sette presidenti di Confartigianato dei capoluoghi della regione, a rieleggere nuovamente Bonomo presidente, e Boschetto e Marcello come vicepresidenti che ora resteranno in carica per i prossimi quattro anni.

Oltre a loro a far parte del direttivo come consiglieri ci sono gli altri quattro presidenti di Confartigianato più i sette direttori provinciali, per un totale di 14 componenti.

“Dopo una serie di valutazioni è stato deciso che meritavamo di essere nuovamente confermati dopo gli ultimi due anni di lavoro nella quale siamo subentrati al precedente direttivo. - afferma Marcello - Abbiamo ragionato in termini di continuità lavorativa della federazione che sta portando avanti l'impegno per dare impulso alle imprese”.

Marcello, ringraziando i colleghi, ritiene come questa elezione sia stata un “momento importante per dimostrare forte compattezza, e spero di portare avanti per i prossimi quattro anni le istanze del nostro territorio polesano. Metto a disposizione le mie capacità e le competenze acquisite alla guida dell'associazione artigiana in provincia di Rovigo”.