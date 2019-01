MUSICA IN LUTTO Si è spento all’Ospedale di Rovigo l’organista Carlo Barbierato, i funerali previsti per il 2 gennaio 2019

CULTURA ROVIGO Successo per la “La Vedova allegra” portata in scena dalla Compagnia Teatro Musica Novecento al Teatro Sociale

MUSICA BADIA POLESINE (ROVIGO) Celebrato il Natale con bambini cinesi ed italiani che hanno messo in risalto il talento per il canto

“Proprio oggi, venerdì 11 gennaio sono vent’anni che Faber ci ha lasciati. - afferma l’assessore alla Cultura Alessandra Sguotti - Per ricordarlo in tanti luoghi d’Italia vengono organizzati eventi e concerti. De Andrè è stato uno dei grandi. Lo è ancora e le sue poesie accompagnano la mia vita tutti i giorni. Così, ho pensato che anche noi a Rovigo dovevamo organizzare qualcosa di straordinario. Ci tengo veramente tanto a questo evento, De Andrè ci ha insegnato tante cose. Sicuramente il tuor innalzerà il livello e la programmazione del Teatro Sociale”.

MUSICA ROVIGO Venerdì 25 gennaio al Teatro Sociale ore 21 Cristiano De Andrè farà tappa in città il suo tour “Storia di un impiegato” Fabrizio De André, lo spettacolo di Cristiano per ricordarlo