Quota 100 potrebbe mettere in crisi il sistema sanitario

Dal 1° febbraio potranno andare in pensione con quota 100, avendo compiuto 62 anni e accumulato 38 anni di contributi al 31 dicembre 2018, un numero così elevato di operatori del sistema sanitario che potrebbe mettere in gravissima difficoltà il Paese. Non si può prevedere quanti decideranno di usufruirne

ROVIGO - “Anche se è ancora presto per azzardare cifre, in Veneto, e nel nostro territorio in particolare, il rischio di quota 100 è quello di una paralisi dei servizi, nella pubblica amministrazione e soprattutto nella sanità”. Lo afferma Francesca Pizzo, che nella segreteria dell’Ust Cisl Padova Rovigo si occupa di concertazione socio-sanitaria e pari opportunità. “Inoltre – prosegue Pizzo – la soglia dei 38 anni di contribuzione rischia di penalizzare le donne, perché la loro carriera è spesso più discontinua di quella dei loro colleghi. Problemi potrebbero presentarsi anche nel mondo scolastico, ma è prevedibile che, visti i loro stipendi, non saranno molte le prof che sceglieranno di rinunciare a un quarto circa dell’assegno contributivo per anticipare la pensione. Come Cisl, insieme a Cgil e Uil avevamo chiesto al governo di aprire un tavolo e affrontare seriamente la questione, ma non siamo stati ascoltati”.

Anche calcolando quanti dal 1° febbraio potranno andare in pensione con quota 100 avendo compiuto 62 anni e accumulato 38 anni di contributi al 31 dicembre 2018, non si può prevedere quanti decideranno di usufruire di questa opportunità o preferiranno continuare a lavorare per evitare una riduzione dell’assegno previdenziale dovuta alla minora contribuzione. “Fare una previsione sarebbe azzardato – commenta Michele Roveron, segretario della Cisl Fp Padova Rovigo – ma tenendo conto che i dipendenti pubblici sono circa 20.000 a Padova e 5.000 a Rovigo, solo per l’area comparto, e la loro età media si aggira tra i 52 e i 55 anni, potremmo prevedere che il 30% potrebbe aver maturato, al 31 dicembre scorso, i requisiti necessari per andare in pensione. Ma esistono altre soluzioni per accedere alla pensione anticipata, come i 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne (finestre che pare non saranno modificate dall’aumento dell’aspettativa di vita) e l’Ape sociale, che a determinate condizioni permette ai lavoratori di andare in pensione senza penalità. Nel fare delle previsioni sulla platea di quota 100 – conclude Roveron – è necessario tenere presente che i lavoratori possono scegliere tra diverse opportunità”.

Per districarsi tra le diverse novità e scegliere con maggiore consapevolezza, sono già diversi i lavoratori che si sono rivolti all’Inas Cisl per avere informazioni più dettagliate. “Il nostro patronato – dice Jacopo Arca, responsabile provinciale dell’Inas Cisl di Padova e Rovigo – si sta attrezzando per definire più precisamente la platea di utenti che potrà accedere a quota 100. Nei confronti dei potenziali beneficiari stiamo svolgendo attività di informazione, perché possano individuare la soluzione più interessante per loro. Invitiamo quindi gli utenti a visitare il nostro patronato, per verificare quale opzione scegliere”.