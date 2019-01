Attore rodigino cerca fidanzata in tv

ROVIGO - C’è anche un ragazzo rodigino a far parte del panel di 30 uomini diche gioca per ottenere l’appuntamento con una ragazza single.Si tratta diPer Samuele tutto è cominciato nel 2009 con il conseguimento del diploma in canto moderno presso "Music Art" (Lendinara, Veneto, Italy). Nel corso dell'anno ha partecipato come comparsa al video musicale della canzone "Magica" di Luca Di Risio. Nel 2013 si è diplomato in arti teatrali e dello spettacolo nell' accademia Teatro Polivalente di Occhiobello. Nello stesso anno frequenta il laboratorio di comicità con Pippo Santonastaso formando così un trio comico chiamato i non c'è 2 senza 3 lavorando con spettacoli per il teatro e la Tv.Nel 2014 è stato protagonista di due cortometraggi tra cui "Seeking love" come malvivente e “Come mirano giusto costoro" come protagonista. I film poi sono stati presentati al famoso hotel Excelsior in occasione della "71esima mostra del cinema di venezia". Nel 2015 come protagonista nel corto “Ce la possiamo fare" e come venditore di cocco nel corto "Naufraghi per caso", che vede come protagonista Gegia Antonaci e Maria Teresa Ruta. Mentre nel ruolo di "Marco" nel lungometraggio "L'ultimo giorno dello scorpione". I seguenti film sono stati presentati alle "72esima mostra del cinema". Nel 2016 nel lungometraggio "La madre distratta"con il ruolo di "Samuele" presentato alla 73esima mostra. Nel 2017 nel ruolo del molestatore nel film "Il silenzio che uccide"con la regia di Alberto Moroni. Sempre nel 2017 in un lungometraggio sulla Ludopatia. regia di Alberto Moroni, Ruolo: Giocatore d’azzardo. Nel 2018, ha partecipato ad un Workshop di ‘tecnica Chubbuck’ diretto da, Patrizia De Santis.La decisione che lo ha spinto a partecipare al talk show è legata quindi al suo lavoro: “Penso spesso al lavoro, questo mi ha portato ad essere ancora solo. Purtroppo ho una vita molto movimentata e- racconta - In fondo ho un cuore molto grande e sono alla ricerca di un sorriso. Sincero, in grado di accendere il mio cuore. Trovarmi a Take me out è stato come sentirmi a casa. Mi sono trovato veramente bene con tutti eNel gioco la