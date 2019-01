Ritorna la scuola di politica, iscrizioni fino al 18 gennaio 

Lezioni legate agli aspetti economico-sociali, al polesine, Regione, all'europeismo sono pronte ad essere avviate con la “Scuola di formazione ai linguaggi della politica” dal 19 gennaio per i ragazzi under 40 polesani



ROVIGO - Non c’è due senza tre. Presentata la “Scuola di formazione ai linguaggi della politica”, giunta alla terza edizione, che partirà con la prima lezione il prossimo 19 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 e continuerà per altre sei lezioni.

Il numero dei giovani e delle donne inserite nel mondo della politica è ancora poco incisivo. Diviene quindi di fondamentale importanza portare l’attenzione su questo problema, analizzarne i diversi risvolti ed individuarne le soluzioni più idonee al suo superamento. Per rispondere a questa esigenza l’associazione “Liberamente Insieme” , con il patrocinio della Provincia di Rovigo, ha avviato un il percorso formativo, finalizzato all’analisi dei meccanismi che governano il mondo della politica.

Obiettivo del corso è quello di avviare i giovani e le donne ad un percorso di formazione e di conoscenza delle pratiche e dei linguaggi della politica. Il Corso è rivolto a 15 giovani e donne (entro i 40 anni) residenti nella Provincia di Rovigo e 10 uditori (persone che hanno superato i 40 anni o che risiedono fuori Provincia).

Il corso che si terrà a Rovigo, presso la sala Celio-Provincia di Rovigo, verterà sui temi: la storia del Pensiero Politico: “Liberalismo” e “Socialismo”; il Polesine degli ultimi 20 anni e quello dei prossimi 20. Quali saranno le direttrici del cambiamento economico e sociale; Europa: strumenti ed opportunità per i territori; Regione Veneto: Scelte politico programmatiche ed impatto economico sociale; Università e formazione: quale ruolo nel caratterizzare un territorio e le infrastrutture quale elemento chiave dello sviluppo dell’impresa.

A fine percorso formativo sarà richiesto ai partecipanti di produrre un elaborato inerente le tematiche affrontate in aula che sarà valutato da una apposita commissione. Anche per questa edizione è prevista una borsa di studio.

"Siamo giunti alla terza edizione di questo Corso di Formazione, e con grande soddisfazione possiamo dire che i riscontri sono stati molto positivi. - afferma il presidente Antonio Schiro - Abbiamo voluto questo corso proprio per sopperire ad una scarsa partecipazione attiva alla vita politica del paese mettendo a disposizione un percorso di formazione finalizzato all'analisi dei meccanismi che governano il mondo della politica. Le adesioni avute anche nelle passate edizioni ci hanno fatto capire che stiamo andando nella direzione giusta. E' importante mettere a disposizione di chi vuole approcciarsi alla vita amministrativa tutti quegli strumenti necessari per svolgere al meglio il ruolo di amministratore pubblico e favorire in questo modo l'acquisizione di metodi e strumenti atti a rendere più facile la conoscenza delle dinamiche legate al linguaggio ed alle modalità di approccio del mondo della politica”.

Ha concluso la vice presidente Fiorella Cappato ricordando che c'è ancora qualche posto disponibile, per chi volesse iscriversi mandare una mail, prima di sabato 19 gennaio a associazioneliberamentinsieme@gmail.com.