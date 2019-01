Bellemo super, la formazione di Resini però non molla 

Biancazzurri di Resini che conducono il campionato a quota 40 e battono in rimonta il Cartura. Pescatori senza pietà contro i8l Due Stelle, e travolgono 7-0 i rivali padovani. Rodigini ancora al terzo posto a quota 35, che nella gara interna contro la Fiessese battono la squadra di Trambaioli 2-0

Rimane invariata la vetta, con le prime posizioni del podio immutate e il distacco al vertice sempre soltanto pari ad una lunghezza, con le formazioni del Basso Polesine, che continuano ad inseguirsi.

Il Loreo fatica tra le mura amiche, ma ottiene un importante successo in rimonta, che proietta la compagine biancazzurra, a quota 40 in classifica. La prima marcatura del match viene siglata dagli ospiti: Voltan dopo 15 minuti porta in vantaggio il Cartura, e realizza l’1-0 parziale. Dieci minuti più tardi Boscolo Zemelo insacca il pareggio e segna la rete dell’1-1, mentre nel finale della prima frazione Kevin Benazzi sigla il sorpasso, effettuando il 2-1 definitivo. Nella seconda frazione, punteggio inchiodato, e il match finisce al 90’ col club del direttore sportivo Massimo Bovolenta, ancora leader del torneo, grazie al successo conquistato contro i rossoblu. Il tecnico Enrico Resini, dopo il duro scontro, commenta e analizza l’avvincente turno: “E’ stata una partita dove siamo andati in svantaggio su un campo difficile perché ghiacciato, dove i nostri giocatori più tecnici hanno fatto difficoltà. Nel secondo tempo, il nostro portiere ha parato anche un rigore ed è stato bravo a farci rimanere in vantaggio fino all’ultimo. Affronteremo il campionato fino all’ultima giornata con lo Scardovari che continua ad inseguirci, e magari il derby potrebbe anche diventare determinante per la corsa al titolo.”

Lo Scardovari senza pietà contro il Due Stelle, e travolge l’antagonista con punteggio tennistico, in maniera fredda e cinica, vincendo al Morendo De Bei, addirittura 7-0. Pescatori che sbloccano il match grazie all’autorete di Marzio e raddoppiano al 25’ con Corradin, mentre la terza marcatura arriva nel finale della prima frazione al 44’ con Vidali. Nel secondo tempo Bellemo è scatenato e realizza addirittura una tripletta, mentre Sambo chiude definitivamente i conti all’80’. Il mister Fabrizio Zuccarin, dopo aver lottato sul campo, coi suoi uomini, commenta: “Nel primo tempo abbiamo condotto 3-0, mentre nel secondo ho detto di continuare ed abbiamo ottenuto una goleada. Bellemo ha disputato una grande prova, come tutti gli altri, e spero continui a giocare in questo modo. Il primo posto verrà deciso negli ultimi incontri e staremo attenti anche alle inseguitrici, che continuano a spingere dalle posizioni indietro.”

Il Rovigo sconfigge 2-0 la Fiessese di Marco Trambaioli, allo stadio Francesco Gabrielli e prosegue la propria marcia verso la terza piazza, battendo i biancazzurri grazie ai sigilli di Segato e di Zaghi. Le marcature vengono entrambe trasformate nella prima frazione, coi rodigini che passano sull’1-0 parziale al 25’ ed ottengono il raddoppio al 35’ tramite rigore, mentre nella ripresa non viene registrata alcuna segnatura e il risultato viene blindato fino allo scadere. L’allenatore Davide Pizzo, il giorno dopo la disputa commenta: “Abbiamo mantenuto alto il livello della concentrazione per tutti novanta minuti, ed abbiamo giocato davvero molto bene, davanti ad una squadra che era venuta nel nostro campo a viso aperto. Durante la settimana avevamo lavorato molto bene per contrastare la nostra rivale e cercare di batterli, ed infatti non abbiamo avuto grosse difficoltà, tranne qualche piccolo svarione. Adesso crediamo nel campionato, e stiamo viaggiando ad un’ottima media, e dopo la prossima partita, vedrem,o se potremo puntare al bersaglio grosso.“

La Tagliolese di Gerico Milani pareggia 3-3 contro il Borgo Veneto ed ottiene un ottimo punto valido allo scopo salvezza, coi giallorossi che salgono nel raggruppamento a quota 9, ma sono gli ospiti a passare in vantaggio con Rosante, dopo soltanto cinque minuti. Nella seconda frazione bassopolesani che recuperano subito grazie a Roncon. Successivamente Manfrin segna una doppietta per i padovani, ma nel finale lo scatenato Poncina accorcia prima le distanze e trova il 3-3 nei minuto di recupero.

La Turchese di Christian Fusetto perde 1-0 contro lo Stroppare e viene battuta dalla firma di Lissandrin, con gli azzurrocelesti che non riescono a guadagnare punti e rimangono fermi a quota 11, nelle zone playout. La Union Vis di Thomas Bonfante infine viene sconfitta in trasferta dal Pontecorr, con Grinzato, Favorido e Tombola, che puniscono i biancorossi. Nella partita tra Bassa Padovana e Nuovo San Pietro, il match si conclude 2-2, con le firme di Sigolo e Masiero per i giallorossoblu, con i veneziani fanalino di coda che salgono a 4 punti, mentre i ragazzi di Encio Gregnanin, passano a quota 27.

Andrea Rizzatello

Risultati 17 Giornata

Campionato prima categoria girone D

Domenica 13 gennaio 2019 ore 14.30

Loreo - Cartura 2-1

Nuovo San Pietro - Bassa Padovana 2-2

Pontecorr - Union Vis 3-0

Rovigo - Fiessese 2-0

Scardovari - Due Stelle 7-0

Solesinese - Codevigo 1-1

Tagliolese - AQS Borgo Veneto 3-3

Turchese - Stroppare 0-1

Classifica: Loreo 40, Scardovari 39, Rovigo 35, Stroppare 31, Due Stelle 28, Bassa Padovana 27, Union Vis 24, Fiessese 24, AQS Borgo Veneto 23, Solesinese 22, Pontecorr 20, Cartura 18, Codevigo 15, Turchese 11, Tagliolese 9, Nuovo San Pietro 4.

Prossimo Incontro 18 Giornata

Campionato prima categoria girone D

Domenica 20 gennaio 2019 ore 14.30

AQS Borgo Veneto - Turchese

Bassa Padovana - Rovigo

Cartura - Tagliolese

Codevigo - Loreo

Due Stelle - Solesinese

Fiessese - Scardovari

Pontecorr - Nuovo San Pietro

Stroppare - Union Vis