Aria ricca di smog, ma niente paura: è prevista la pioggia 

E’ prevista la pioggia. L’intero Veneto, Belluno e Rovigo a parte, si ritrova con l’ordinanza antismog (LEGGI ARTICOLO) in vigore con evidenti limitazioni del traffico, leggasi auto diesel euro 4 in garage. A Rovigo le limitazioni da semaforo arancio non si sono mai attivate

ROVIGO - Da venerdì scorso l’aria è irrespirabile, intrisa di polveri sottili. Dopo una domenica a quota 93, il lunedì ha raggiunto i 78 microgrammi di polveri sottili per metro cubo, quando 50 è la soglia oltre la quale l’aria è scadente.

Negli ultimi giorni, lo sforamento è avvenuto ben 8 volte, ma per ora non è scattata alcuna limitazione del traffico. L’ordinanza antismog è già in vigore, lo sarà fino al 31 marzo, ma col semaforo verde; il semaforo arancio potrebbe scattare solo in seguito ad una comunicazione ufficiale di Arpav, che diffonde i bollettini sulla qualità dell’aria il lunedì e il giovedì, al Comune di Rovigo.

Fino ad oggi non c’è stato di che preoccuparsi perché Arpav tiene conto anche delle previsioni del tempo, per esempio la pioggia prevista nei prossimi giorni potrebbe ridurre la quantità di polveri sottili e fa rientrare i valori nella norma.

Nel resto del Veneto, escluso Belluno, l’inquinamento non sta dando tregua, con tutti i disagi connessi alle ordinanze antismog in vigore nelle città con più di 30mila abitanti.