Turandot proprio come la scrisse Puccini 

Ambientata in Cina, precisamente a Pechino, l’opera, per scelta del regista Massimo Pizzi Gasparon Contarini, Turandot non avrà intervalli e terminerà esattamente dove finì la composizione di Giacomo Puccini. Voci importanti come quelle di Lilla Lee e Walter Fraccari dirette da Simon Krecic. 200 comparse tra cui anche due ragazzi del forum giovani. La presentazione si terrà giovedì 17 gennaio alle 17 al Ridotto del Teatro Sociale, a cura di Luigi Costato

ROVIGO - La Turandot del teatro Sociale di Rovigo terminerà esattamente dove si fermò a comporla Puccini. Proprio la versione originale incompiuta che andò in scena alla prima de La Scala di Milano del 1926 quando, dopo le due battute che chiudono la grande scena della morte di Liù, il maestro Arturo Toscanini, voltandosi verso il pubblico, disse “Qui il maestro è morto” e posò la bacchetta.

La stagione lirica del Teatro Sociale prosegue con un'altra opera a firma del maestro Massimo Pizzi Gasparon Contarini, che riprende la regia, scene e costumi di Pierluigi Pizzi, allestimento del Macerata opera festival. Venerdì 18 gennaio alle 20.30, domenica 20 alle 16, mercoledì 16 alle 16 la generale aperta al teatroragazzi.

Il regista Pizzi Gasparon Contarini racconta l’anima veneta dell’opera, dal momento che Puccini si ispirò al soggetto della fiaba del commediografo veneziano Carlo Gozzi del 1762. “La scelta di rappresentare solo la musica di Puccini può veramente sortire sul pubblico un impatto emotivo e narrativo speciale. In virtù di una narrazione scenica serrata e efficace si è optato per un impianto scenico permanente per unificare i luoghi della narrazione ed esaltare anche la dimensione favolistica e astratta della vicenda” spiega il regista. Nessun intervallo, una scelta di Pizzi Gasparon, per 1 ora e 40 di musica lirica di grande pregio.

Un ritorno a Rovigo anche per il direttore d'orchestra Simon Krecic, la scorsa stagione diresse Tosca: “Sono onorato e felice di poter lavorare con questo bellissimo cast di cantanti. La musica è complessa, l’orchestra è ampia, i cantanti hanno voci importanti. Sarà uno spettacolo bellissimo”.

Entusiasmo da parte di tutti gli intervenuti alla conferenza stampa l’assessore Alessandra Sguotti, “è una coproduzione con il teatro di Ferrara, con il quale non collaboravamo da tempo, speriamo si aprano nuovi orizzonti”, il direttore artistico Claudio Sartorato si attende “una tensione fortissima da una delle opere più importanti del repertorio lirico”, Stefano Romani per la Fondazione Rovigo Cultura, “la scelta fatta per questa Turandot, esprimere la grandezza di Puccini, è un riempimento dell’anima”. Infine Cristina Folchini, presidente di Asm set, “sostenere questo progetto è un grande orgoglio”.

Cast importante con la voce possente di Lilla Lee, fu Tosca nella stagione scorsa (LEGGI ARTICOLO), un Calaf d’esperienza come Walter Fraccari , la delicatezza della voce di Liu di Angela Nisi.

L’orchestra è la regionale Filarmonia veneta, il coro Lirico veneto preparato da Giuliano Fracasso.

Una coproduzione del Teatro Sociale e della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, con la collaborazione della Fondazione Rovigo Cultura.