Soddisfatti della buona prova della squadra anche il mister del Grignano Marcello Trevisan ed i dirigenti accompagnatori Renato Poli e Patrizio Bedendo, specialmente per l’atteggiamento messo in campo dai bambini che gli ha consentito di non snaturare il loro modo di giocare a calcio anche di fronte ad una squadra abituata a ben altri palcoscenici.

GRIGNANO POLESINE (RO) - “E’ stata un’esperienza che ricorderemo per tutta la vita”, così i bambini della squadra Pulcini 2008 dell’Apgd Grignano definiscono l’amichevole giocata sabato 12 gennaio in quel di Parma con i Pulcini 2009 della società ducale. I giovani calciatori polesani hanno vissuto una giornata da veri professionisti iniziata con il viaggio in corriera subito dopo la scuola in direzione del centro sportivo Stuard di San Pancrazio (PR), lo stesso che ospita le partite dei campionati giovanili nazionali del Calcio Parma, e terminata con la cena tutti insieme all’Old Wild West tra risate e hamburger. Nel mezzo la tanto sognata amichevole con i Pulcini crociati affrontata con grande impegno, e con un pizzico di timore, dai bambini gialloblu che gli ha permesso di guadagnarsi i complimenti dell’allenatore parmense per essere riusciti a tener testa per lunghi tratti ad un avversario di una categoria superiore.

L’amichevole a Parma nasce dalla collaborazione tra la società del presidente Roberto Schiesaro ed il Calcio Parma, arrivata al suo terzo anno consecutivo. Grignano da ben tre anni non è una delle tante affiliate delle società professionistiche della zona ma l’unica Academy Parma in Veneto. Il progetto Academy, curato per la società polesana da Mattia Milan, consente di intrattenere rapporti molto stretti con la società emiliana. Ogni due mesi i tecnici ducali fanno visita ai campi di Grignano per controllare che gli allenamenti siano svolti secondo la metodologia da loro utilizzata ed insegnata ai tecnici della società polesana ai corsi che vengono per loro organizzati a Parma. Oltre al percorso di crescita didattica per gli allenatori vengono organizzate durante la stagione anche varie attività per le Accademie del territorio nazionale. Il 27 e 28 dicembre 2018 sono stati i Giovanissimi ad andare in Emilia per giocare un quadrangolare con altre tre Academy Parma. Anche in questo caso è stata una bellissima esperienza per i tecnici e giocatori che hanno concluso la due giorni parmense con la visione allo stadio di Parma – Roma, gentilmente offerta dalla società di casa. L’essere un’Academy e non un’affiliata è quindi un progetto più impegnativo, ma che regala tante soddisfazioni a società, ragazzi e tecnici, riuscendo anche a portare un po' dell’esperienza Parma nel nostro territorio a chiunque ne voglia far parte, come accaduto con il Camp Parma dello scorso luglio tenutosi a Grignano. La società Grignano è quindi fortemente convinta nel proseguire in questo percorso di crescita sportiva insieme al Calcio Parma ed al suo responsabile del progetto Academy Pierluigi Perrone, sfatando il mito della vittoria ad ogni costo per perseguire un miglioramento umano e calcistico dell’atleta.