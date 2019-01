Attenzione sempre alta sulla pesca, nessun problema per il rinnovo dei diritti 

PORTO TOLLE (RO) - La pesca al centro di ben due incontri mercoledì 16 gennaio che hanno visto il sindaco di Porto Tolle Roberto Pizzoli sia in Prefettura che a Palazzo Celio con il presidente del consorzio pescatori di Scardovari Luigino Marchesini.L’incontro in prefettura, come ha spiegato Pizzoli, riguardava, lavori finanziati dalla Regione Veneto. “Abbiamo potuto monitorare la situazione degli scavi che permetteranno ai pescatori di navigare senza problemi di interramento delle loro imbarcazioni, un intervento dovuto visto che Pila è uno dei porti principali della costa veneta conosciuto soprattutto per il pesce azzurro”.Terminato l’incontro in Prefettura, qualche metro più avanti, Pizzoli è salito in Provincia dal presidente Ivan Dall’Ara per undove il Consorzio cooperative pescatori del Polesine detiene i diritti esclusivi di pesca fino al 28 febbraio.“Il presidente Dall’Ara mi ha assicurato che non ci saranno problemi per il rinnovo della convenzione, attendiamo solo di conoscere il nuovo consiglio provinciale” afferma Pizzoli, anche lui candidato ( LEGGI ARTICOLO)