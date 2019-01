Dal Delta del Po ambasciatori sulle due ruote

PORTO VIRO (RO) - Un’esperienza interessante e suggestiva allo stesso tempo. Questa l’avventura che vede protagonisti iil gruppo cicloturistico polesano, diventato ambasciatore su due ruote del turismo sostenibile e alfiere della promozione del Delta del Po.Mercoledì 16 gennaio i bikers polesani sono stati ricevuti a Palazzo Ferro Fini nella sala Cuoi, dove, alla presenza del vicepresidente Bruno Pigozzo, è statoÈ l’ennesima avventura oltre confine per Mario Mantovan, Vincenzo Mancin, Mauro Garbin e Vittorio Cacciatore dopo Croazia, Stati Uniti, Brasile, Cuba, Patagonia e Vietnam, solo per citarne alcune.Il viaggio inizierà con il volo da Venezia, da lìpartendo da Sud lungo la costa per arrivare Bangkok e proseguire poi verso nord dove operano i missionari della comunità salesiana Don Bosco di Chiang Mai uno dei quali è originario proprio di Porto Viro.“È un modo per costruire ponti in un mondo dove sempre più, invece crescono muri. Questo interscambio culturale, conoscere e far conoscere popoli e tradizioni diverse è da incoraggiare perché guarda al futuro e pone il Veneto in termini di dialogo e di apertura verso il mondo” afferma Graziano Azzalin, consigliere regionale del Partito Democratico salutando la nuova avventura del gruppo cicloturistico polesano.