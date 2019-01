Due malviventi hanno colpito una filiale di Bancadria 

BOSCO MESOLA (FE) - Hanno colpito nella mattinata di mercoledì 16 gennaio in piazza Vittorio Veneto a Boscolo Mesola, nel mirino la filiale di Bancadria. Sono entrati con il taglierino in mano, erano in due, hanno minacciato i dipendenti ed hanno atteso che la cassa temporizzata si aprisse.

