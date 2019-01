Il Natale in piazza è costato 57mila euro. “Davvero?”

I tre consiglieri chiedono di poter conoscere la rendicontazione precisa dell’intera organizzazione delle attività natalizie e la destinazione delle somme ai singoli eventi, con la precisa distinzione delle somme erogate per le luminarie, le somme per l’organizzazione del mercatino Strenne in piazza, e le somme destinate all’animazione, oltre che per tutti gli altri eventi collaterali del natale in città, fino all’organizzazione del capodanno in piazza e relativa festa in quanto ritengono che 57 mila euro di cui 42mila a Confesercenti e Pro Loco siano una cifra elevata



ROVIGO - 57mila euro per l’organizzazione delle attività natalizie. Questa la cifra che l’amministrazione comunale di Rovigo ha deciso di destinare per gli eventi di Natale in città, ma i consiglieri Ivaldo Vernelli, Francesco Gennaro e Alberto Borella ci vogliono veder chiaro tanto che nel consiglio comunale di martedì 15 gennaio hanno presentato una interrogazione a riguardo.

“Prendo atto della determinazione del 19 dicembre, con la quale il dirigente Scalabrin determina la liquidazione di complessivi euro 42mila euro, di cui 15mila a Confesercenti e 27mila euro a Pro Loco di Rovigo” esordisce Vernelli in aula a nome di tutti e tre. “Premesso che quest’anno la cittadinanza ha apprezzato le luminarie e l’organizzazione delle attività natalizie è importante altresì ricordare che le associazioni coinvolte nel progetto sono esattamente le stesse che da numerosi anni si occupavano del natale in città, e che nelle precedenti edizioni le stesse associazioni insieme all’amministrazione comunale avevano ricevuto critiche pungenti per la cattiva gestione degli spazi, delle manifestazioni e dei mercatini natalizi. Pertanto sono a chiedere alcune delucidazioni circa la destinazione della ingente somma utilizzata quest’anno per l’organizzazione delle iniziative natalizie, pari a circa 57 mila euro complessivi”.

Vernelli sostenuto da Gennaro e Borella infatti ritiene che la somma sia particolarmente elevata in relazione alle attività svolte, “che seppur altamente migliorative rispetto al recente passato, sembrano non congrue all’impegno economico profuso, che ha visto coinvolte numerose associazioni, anche di tipo benefico, e che avrebbero dunque operato a titolo gratuito senza alcun riconoscimento di contributi. Considerando anche la somma di circa 15mila euro euro che Asm set avrebbe erogato agli organizzatori del “Bosco in piazza Garibaldi”, senza tuttavia indicare con chiarezza il soggetto beneficiario, contribuendo al raggiungimento della somma complessiva di euro 57mila euro per l’intero pacchetto organizzativo delle festività natalizie, l’entità dell’investimento appare di gran lunga superiore alle previsioni, e senza dubbio molto elevata”.

A fronte di questa somma l’amministrazione ha chiesto una adeguata e giustificata rendicontazione in cui si chiede chiarimento e spiegazione in aula, al fine di rendere pubblica la destinazione delle somme erogate.

“Si chiede anche di poter visionare la rendicontazione delle somme incamerate dagli organizzatori incaricati e raccolte dai commercianti della città, evidenziandone la destinazione e l’importo complessivo oltre al soggetto che si è occupato della raccolta e relativo rilascio delle ricevute di spesa. - spiegano - Si chiede altresì di spiegare i criteri di assegnazione delle somme alle due associazioni proponenti gli eventi e le attività di animazione durante le festività, Confesercenti e Pro loco di Rovigo, considerando che nei mesi precedenti il Natale, la proposta di assegnazione delle somme di contributo era rivolta anche ad altri soggetti che non appaiono in questa determina, ed in particolare a “Rovigo Centro”, associazione di commercianti che non risultava tra le associazioni in grado di potere accedere a contributi pubblici, come già evidenziato anche da altri consiglieri durante alcune precedenti interrogazioni”.

“L’assegnazione è avvenuta senza aver valutato per tempo una serie di proposte alternative al fine di poter effettuare una scelta ponderata sia sotto il profilo della qualità degli eventi, sia sotto il profilo della spesa complessiva che a mio parere sembra particolarmente importante rispetto alla realizzazione dell’intero pacchetto di eventi. - continua Vernelli - Chiedo infine di conoscere la destinazione delle somme raccolte al fine di effettuare una donazione di beneficenza a favore delle zone della regione veneto colpite nel mese di ottobre 2018 dal maltempo, di cui si è fatta promotrice la associazione Rovigo centro con il patrocinio del Comune di Rovigo, e di cui non ho più avuto notizia dopo la presentazione della pregevole iniziativa presentata ai quotidiani locali nella fase iniziale, ma che non ha avuto alcuna nota informativa successiva alla fine della raccolta fondi”.

“L’assessore agli eventi Luigi Paulon ci ha risposto come i soldi di Asm set non vengano conteggiati in questa destinazione - afferma Borella - e pertanto relazionerà solo per i due contributi a Confesercenti e Pro loco. Resta il fatto che quando è stato inaugurato il bosco in piazza Garibaldi l’amministrazione era presente facendo emergere che rientrava tra le attività del Comune”.