Le continua sforbiciate ai Parchi del Veneto

I Parchi iniziano a essere visti come opportunità economica e di lavoro, ma l’assenza d una governance locale ne limita lo sviluppo secondo Andrea Zanoni dopo che mercoledì 16 gennaio in IV Commissione, in Regione Veneto, è stata presentata la relazione finale

VENEZIA - “Tagliare i fondi ai Parchi non è un risparmio ma una perdita di opportunità. Opportunità di lavoro legate al turismo ambientale, all’agricoltura sostenibile, allo studio della biodiversità e non solo. La Regione deve invertire la rotta”. È quanto chiede Andrea Zanoni dopo che mercoledì in IV Commissione è stata presentata la relazione finale ‘Valutazione sull’organizzazione e la gestione dei Parchi regionali’.

“Nel documento - spiega il vicepresidente - vengono messe in evidenza le numerose criticità dei Parchi, in gran parte dovute ai continui tagli effettuati negli anni dalla Regione. Ci sono state sforbiciate consistenti nel tempo: per il Fiume Sile siamo passati dagli 800mila euro di finanziamento del 2008 ai 482mila del 2018, per i Colli Euganei nello stesso periodo da due milioni e 610mila euro a un milione e 554mila, con tagli vicini al 50%: È un clamoroso autogol, minori investimenti significa ridurre le possibilità per i Parchi di fare da volano per l’economia in queste aree. A maggior ragione oggi, visto che come ha sottolineato anche il dirigente regionale, l’atteggiamento della popolazione, un tempo ostile, sta cambiando: i Parchi iniziano a essere visti come opportunità economica e di lavoro. Ricordo alcuni incontri della commissione Ambiente del Parlamento europeo: a livello dei 28 Stati membri sono stimati fino a cinque milioni di addetti nelle aree Rete natura 2000. Ciò dimostra l’importanza di tutelare e incrementare anche in Veneto sia il lavoro diretto che indotto nei Parchi”.

“Purtroppo - aggiunge in chiusura Zanoni - nella nostra regione ben quattro su cinque sono attualmente gestiti da un commissario straordinario (Fiume Sile, Colli Euganei, Delta del Po, Lessinia). Ciò comporta un deficit di partecipazione delle comunità locali, che non vengono coinvolte nelle scelte gestionali e subiscono decisioni calate dall’alto. Il mancato funzionamento degli organi elettivi provoca un allontanamento tra chi gestisce il Parco e chi lo vive quotidianamente. Con tutte le ripercussioni negative del caso”.