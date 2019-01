Il ritorno è degli altopolesani 

BASKET PROMOZIONE MASCHILE Vittoria in scioltezza per la Cipriani Rovigo sul campo del Virtus Cave Padova 54-71

BASKET PROMOZIONE La Cipriani Rovigo non ha abbassato la guardia neanche durante le feste natalizia. Coach Ventura alla ripresa del campionato avrà tutti gli elementi a disposizione eccezione fatta per Tommaso Gobbo

BASKET SERIE B ROVIGO La Rhodigium batte in trasferta la Libertas Cussignacco per 47-62 conquistando due punti fondamentali per la classifica

Il secondo e terzo periodo hanno avuto una storia molto simile: i quartetti messi in campo dall'istruttore Adino Rossi si sono da subito dimostrati nettamente più maturi delle più giovani Gazzelle a disposizione di coach Chiara Zago. Ben tre giocatori sono andati più volte con facilità a canestro: Alessandro Mella , Joselito Almanzar Blake , sicuramente il migliore in campo ed Alessandro Ferro , risultato miglior realizzatore della propria squadra.

Al fischio dell'arbitro, i due quartetti in tutto il primo tempo si sono studiati a lungo e, nonostante le molte azioni, sono riusciti a completare l'azione con canestro una sola volta con i due giocatori lunghi, Hanani per il Badia e Marsej per la Rhodigium.

Vi era molta attesa da parte di entrambe le squadre, in quanto nella partita di andata si era conclusa con un punteggio di perfetta parità (12-12), con addirittura 4 tempi finiti in parità e 2 con un tempo a favore di ogni squadra. Anche i canestri segnati da ogni squadra furono gli stessi (28).

BADIA POLESINE (RO) - Al Palasport si è recuperata la partita del campionato Aquilotti che si doveva giocare domenica scorsa. La stessa non è stata regolarmente giocata per dare la possibilità alle atlete delle due squadre di partecipare al pink day Veneto a Solesino (Pd). Manifestazione che ha visto la partecipazione di oltre 100 miniatlete.