Ai 43 Centri antiviolenza del Veneto servono risorse con fluidità 

Una buona notizia per il futuro che l’assessore regionale al sociale, Manuela Lanzarin, apprende con gioia “Bene velocizzare fondi, ma le Regioni chiedono flessibilità di utilizzo. Non serve aprire nuovi centri se non si riesce a mantenere quelli esistenti”

VENEZIA - L’assessore al sociale della Regione Veneto, Manuela Lanzarin, plaude a quanto dichiarato dall’onorevole Vincenzo Spadafora, sottosegretario con delega alle pari opportunità e alle politiche giovanili, alle commissioni Affari costituzionali e Lavoro della Camera, in merito ai fondi per i centri antiviolenza.

“Apprendo con soddisfazione che il governo sta lavorando per rendere più snelli e veloci l’erogazione dei fondi nazionali per i centri antiviolenza. E’ una esigenza vitale per dare continuità alla rete dei servizi territoriali, soprattutto in realtà come il Veneto, dove sono attive 43 strutture tra centri di ascolto e case protette”.

“Ho scritto a Spadafora per sollecitare l’incontro tra sottosegretario e Regioni con specifico riferimento alle politiche di contrasto alle violenze contro le donne – rende noto l’assessore - Le Regioni, in modo condiviso, chiedono certezza di finanziamenti e flessibilità nell’utilizzo: se buona parte dei fondi è vincolata all’istituzione di nuove strutture, come avviene attualmente, il rischio è di non riuscire a mantenere la rete dei servizi già esistenti. Per una regione come il Veneto che, grazie alla vitalità dell’associazionismo e alla stretta collaborazione tra enti pubblici e terzo settore, ha pressoché raggiunto gli standard richiesti con 43 strutture tra centri di ascolto e case-rifugio, è fondamentale continuare a garantire la gestione e la sostenibilità della rete di strutture esistenti”.

“Ben vengano quindi iniziative di semplificazione e di verifica dei processi amministrativi – conclude l’assessore alle politiche sociali del Veneto – ma invito Governo e Dipartimento a superare la rigidità dei parametri aritmetici nell’allocazione delle risorse e a rispettare le esigenze dei diversi territori, di cui le amministrazioni regionali sono garanti, favorendo un maggior coordinamento tra Stato e Regioni nei bandi e nell’erogazione dei finanziamenti”.