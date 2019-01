Comportamento assolutista nel Pd. Sul caso Rovigo, diffidati gli organi nazionali dei democratici

ROVIGO -“Perché larga parte dei nostri iscritti non ha ancora ricevuto invito o ha ricevuto l’invito il giorno prima” comunicava la stessa domenica Diego Crivellari della mozione Martina.Cosa succede? Che per esempio a circolo Buso Mardimago su 44 iscritti votano in 32.Invece dalla segreteria comunale del circolooltre che “inviti cartacei a quegli iscritti di cui non si aveva un numero di telefono” spiega Virna Riccardi.Il regolamento, “quello di un’associazione non di una spa” spiega Nadia Romeo,“l’interpretazione del regolamento elettorale che viene lasciato ai singoli soggetti regionali e locali” spiega il legale Antonino Ilacqua, “tutte le possibilità sono utili per raggiungere tutti: sito internet whattsapp, telefono e lettere, email, anche invito orale soprattutto al sud” conferma Boccia. “Ecco abbiamo usato tutte queste opzioni” spiega Nadia Romeo “senza contare che la data prescelta era stata condivisa dai circoli”.I ricorrenti hanno dapprima fatto ricorso in forma anonima alla commissione di garanzia provinciale, presieduta da Angelo Zanellato, che aveva con istruttoria approfondita non accolto il ricorso ( LEGGI ARTICOLO ). Questi si sono appellati alla commissione regionale di garanzia, si è riunita, presente anche Nadia Romeo, quale parte opponente ma alla quale non è stata data la possibilità effettiva di spiegare.“Calpestare il 77 per cento degli elettori - tuona il candidato alla segreteria nazionale - è fare un torto non è a Boccia, ma è calpestare il principio sacrosanto su ci si regola la vita del partito democratico, ovvero il voto. Quale arroganza nel cancellare il voto dei militanti! Siamo in un partito in cui stiamo andando col lanternino a cercare le tante persone che ancora, nonostante il direttivo nazionale, credono al Pd”.“Non voglio alzare i toni, non voglio che si arrivi alla deflagrazione del congresso al livello nazionale a partire dal caso rovigo, ma sono disposto a farlo in nome della democrazia e trasparenza che questo partito deve cominciare a rappresentare in tutta Italia”.“Per il momento il congresso nei tre circoli è va riconvocato, è tecnicamente annullato”. La commissione regionale si dà la possibilità di verificare “di derogare alla data del 23 gennaio, ultima data utile per la celebrazioni delle convenzioni, presso la commissione nazionale del congresso”.