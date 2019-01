“All’alba vincerò” fa venire i brividi a tutti ed è bis. Turandot sorprendente 

Che spettacolo. La recita del 18 gennaio, debutto della Turandot coprodotta dal Teatro Sociale e dal Comunale di Ferrara, è davvero godibile. Meraviglioso il finale dopo la morte della piccola Liù.

Ottimo cast, scene che riempiono gli occhi, e tante aspettative superate

ROVIGO - Erano tante le aspettative per questa Turandot: direttore generoso, scene costumi e regia di grande firma, cast sulla carta buono. E quella di cui si racconta è una di quelle volte in cui la realtà supera l’attesa. Con diverse piacevoli sorprese. La prima: il coro lirico Veneto. Chi se lo aspettava una esecuzione di tale livello? E’ praticamente il coro “stabile” del Sociale e questa volta ha davvero strabiliato. Intensità, vocalità, ritmica, intonazione, bravi davvero e a Giuliano Fracasso che lo ha preparato.

A superare quanto comunque preannunciato da Massimo Pizzi Gasparon Contarini, regista costumista e scenografo che ha ripreso e riallestito una produzione andata in scena allo sferisterio di Macerata, è la resa del tenore, Calaf. Una voce che innonda, perfetta per l’impavido, coraggioso, temerario, sfrontato Calaf, con acuti facili e bellissimi. Proprio a volergli trovare un neo, qualche portamento in meno pulirebbe il fraseggio, ma sono inezie. La sua scuola è quella classica. Fraccaro ha un dono e questo dono lo rende magico. Al pubblico del Sociale in visibilio per “Nessun dorma” ha regalato il bis. Il bis di “Nessun dorma” da brividi chi l’ha mai sentito da queste parti.

Lilla Lee è un’altra previsione superata. Un soprano drammatico di temperamento. I tre enigmi sono tre scogli impervi, ricchi di tranelli vocali. Acuti, gravi, acuti. Sono i gravi a dare la misura e lei supera la prova senza fatica. Poi è un’attrice nata, questo pero lo sapevamo già dopo averla vista in Tosca lo scorso anno, fa piacere riscoprirlo.

Da togliere il fiato la scena in cui, merito del regista, Turandot appare senza nulla dire, coperta di un velo, come le principesse nelle fiabe (Turandot è proprio una principessa e l’opera si ispira ad una fiaba). La si immagina la sotto bellissima, algida e crudele. Calaf non per niente se ne innamora.

Simon Krecic, direttore dell’opera e dell’orchestra regionale Filarmonia veneta, è un musicista perfetto per l’opera. Musica, dinamiche evidenti nei volumi, ma anche tanto cuore. Turandot è difficile e complessa, le musiche a volte ostiche, ma tutto viene risolto come se nulla fosse, l’orchestra ne esce lussureggiante.

Supera le aspettative, c’era il timore non potesse essere gradito, il finale mozzo, ovvero quello di propria firma di Puccini, poi deceduto dopo aver composto la scena della morte di Liu. La tradizione vuole l’esecuzione con il finale scritto da Alfano. Il corteo funebre di Liu, la giovane schiava che si uccide per tenere il segreto del nome di Calaf che la principessa Turandot sta cercando di estorcerle per vincere la sfida con il pretendente, lascia proprio il pubblico sgomento. Non c’è bisogno di un ulteriore finale, perché Liù lo annuncia: “l’amerai anche tu” rivolta a Turandot nelle sue ultime parole. E quindi si capisce che la storia tra i due poi finirà a nozze.

Il finale pucciniano offre davvero un plusvalore a tutta l’opera, la rende importante: miscela attesa, ciniserie, scoperte armoniche del compositore, belcanto, belle voci, fino alla paralizzante morte di Liù in un turbinio di emozioni.

Angela Nisi, voce di Liù, è dolce e fragile; i tre Ping (Italo Proferisce), Pong (Nicola Pisaniello), Pang (Davide Ferrigno) hanno costumi molto belli e pur raccontando di teste mozzate e uncini inferti, sono simpatici sia sulla carta che alla prova dei fatti.

La regia di Pizzi Gasparon Contarini è classica, giustamente, perché mantenere saldamente le redini in equilibrio, nel mezzo di tanti fattori eccezionali, è davvero un’arte.