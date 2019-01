"Bravi bravissimi, però quel contributo era stato un nostro successo"

ADRIA (RO) -. A renderlo noto con soddisfazionedopo aver appreso la notizia apparsa sul bollettino ufficiale regionale del 4 gennaio 2019.“Si tratta dei 300mila euro che il ministero delle Infrastrutture e Trasporti trasferì alla Regione Veneto,per finanziare il 4° e 5° programma del piano nazionale sicurezza stradale, e al quale l’amministrazione Barbujani, in cui ero vicesindaco con delega ai lavori pubblici, era stata ammessa a contributo con DGR 88 il 11 febbraio 2014. Contributo che oggi finalmente è stato trasferito nel bilancio comunale. - spiega Simoni - Fu finanziato il progetto di interventi di messa in sicurezza stradale denominato “Safer” (Sistema di interventi, Analisi, Formazione, Educazione per la Riduzione dei fattori di rischio), che comprendeva la realizzazione della rotatoria sul Ponte Beniamino Gigli, l’allargamento della rotatoria di via Chieppara (dopo il Porto), e la rampa di collegamento tra via Aldo Moro e Riviera Carbonara, in località Artessura, nel parcheggio del supermercato”.“Se da un lato sono felice che la nostra città possa beneficiare di questi importanti soldi per poterli spendere nel corso del 2019, dall'altro spiace rilevare che come al solito l’attuale sindaco Barbierato, abilissimo nel voler apparire con annunci clamorosi e su facebook, non perde tempo ad intestarsi successi derivanti dal lavoro altrui, - commenta l’ex vicesindaco - nascondendo in questo modo quasi un anno di nulla nel campo dei lavori pubblici, se non normali e dovute manutenzioni ordinarie anche queste, tra l’altro, finanziate con fondi e contributi ereditati da precedenti avanzi di bilancio dell’amministrazione Barbujani. È infatti del 5 gennaio scorso l’annuncio di Barbierato, comparso sulla sua pagina facebook e su alcuni quotidiani cartacei e online, che etichetta questi 300mila euro ricevuti come il terzo bando portato a casa in 6 mesi dalla sua amministrazione, distorcendo così la realtà dei fatti comprovata dagli atti ufficiali citati sopra. Spero che si tratti solamente (si fa per dire) del solito modo di fare politica di Barbierato, fatto di annunci e propaganda a cui ormai ci ha abituato, e non invece di una sua incapacità di leggere i documenti ufficiali della Regione Veneto. Nel qual caso, in quanto lui sindaco della nostra città, sarei molto più preoccupato”.