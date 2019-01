Il segretario provinciale Pd: "Proprio i tre circoli delle diatribe sono quelli che lavorano peggio"

ROVIGO – “Sbandierare ai quattro venti di presentarsi con l’avvocato è lo svilimento delle politica”. Giuseppe Traniello Gradassi, segretario del Partito Democratico provinciale commenta (LEGGI ARTICOLO ), la partecipazione al voto è stata alta pari al 77% degli iscritti, ma alcuni componenti hanno presentato un ricorso lamentando come al voto fossero stati chiamati solo gli iscritti appartenenti all’area Boccia, anche se chi ha organizzato le convenzioni ha in mano la prova di avere inviato la comunicazione di convocazione dei tre che si sono lamentati di non averla ricevuta, la commissione regionale di garanzia è comunque giunta all’annullamento ( LEGGI ARTICOLO ).annunciando la diffida a LEGGI ARTICOLO ).“Vorrei far presente che io non mi presento con l’avvocato” commenta ironicamente Gradassi che afferma: “Bisogna che queste persone capiscano che continuando in questo modo si allontanano gli elettori, il partito non è fatto solo di iscritti”.: “Non può essere un caso che i circoli di Rovigo siano sempre al centro di queste diatribe, e vorrei sottolineare che sono proprio questi i circoli che lavorano peggio sul territorio. Andate a vedere cosa fanno gli altri circoli della provincia: gli incontri con la gente sono quasi all’ordine del giorno”.Poi ricorda come “esiste un regolamento e ci sono le commissioni congresso, lasciamo lavorare loro. E’ chiaro che chi ritiene di aver subito un torto ha diritto di chiedere un controllo ed è altrettanto chiaro che nei circoli di Rovigo qualcosa sia successo. Se la commissione regionale ha deciso che il voto va annullato il voto dovrà essere annullato. La scelta. Poi se la politica nazionale riterrà necessario prendere una decisione diversa sarà sua scelta, che riguarda il non annullamento del voto oppure chiamare al voto solo coloro che non hanno votato”.