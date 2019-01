Imminente trasloco del Centro per l’impiego 

Ugo Mariano Brasioli

BADIA POLESINE (RO) - Nuova collocazione per il Centro per l’impiego di Badia Polesine. Secondo le dichiarazioni del sindaco Giovanni Rossi, dai contatti avuti con i responsabili del servizio,e così, finalmente, entro poche settimane (forse un mese) si andrà a completare il progetto che voleva riuniti in un unico punto gli uffici dedicati ai servizi economico-finanziari, lanciato dalla precedente amministrazione.L’idea era ed è quella diPer questo, ai primi di novembre, la giunta comunale aveva approvato una delibera con la quale si confermava la bozza dell’atto di assegnazione dei locali al civico 66 di via Don Minzioni esplicitando che Veneto Lavoro, in seguito al sopralluogo, aveva ritenuto gli uffici adeguati per l’insediamento del Centro per l’impiego e che il trasloco avrebbe potuto compiersi entro il mese di dicembre 2018.Seppur con leggero ritardo quindi ila cui fanno riferimento anche altri diciannove Comuni della Provincia, del medio e alto Polesine. “E’ un’altra buona notizia per i cittadini - ha concluso Rossi - che conferma l’attenzione della nostra amministrazione ai bisogni dei cittadini non solo badiesi”, che nello stesso edificio, senza girovagare e perdite di tempo, troveranno con Centro per l’impiego, l’Agenzia delle entrate e l’Istituto nazionale di previdenza sociale.