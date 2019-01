Urbanistica e commercio di Rovigo si progettano a Padova

ROVIGO - La Regione Veneto regolamenta per legge alcuni poteri del primo cittadino, come per esempio quelli di carattere urbanistico. Per esempio scrive tra i capitoli della legge 11 del 2004: “”.Inoltre aggiunge “L’approvazione del piano del sindaco comporta la decadenza dei piani urbanistici vigenti”., secondo la Regione, proprio perché è una prerogativa della amministrazione firmata da chi ha vinto le elezioni, ha durata di cinque anni, ovvero pari alla sua legislatura,da vuote parole per ingraziarsi un elettorato credulone, aA Rovigo, questi superpoteri, il sindaco Massimo Bergamin ha deciso di “regalarli” a dei professionisti da fuori provincia grazie adNulla di male dal punto di vista degli incarichi, anche perché se, per competenza, un primo cittadino chiede ai propri uffici di redarre un piano del “suo” disegno della città e degli insediamenti economico produttivi, residenziali, commerciali, ricreativi, non compie nulla di anormale, discorso completamente diverso se poi “gli uffici” mettono a gara il potere ricevuto e lo affidano a professionisti di Padova o Venezia per redarre il “loro” piano degli interventi.che hanno visto bene di assegnarli in outsourcing a professionisti esterni.Una prima determina affida al costituendo, rappresentato dal mandatario architetto urbanista Gianluca Malaspina, e dai mandanti architetti Gianluca Ramo, Sara Malgaretto e dal giovane professionista architetto Michele Miotello, l’incarico per l’elaborazione e la redazione della variante al Piano degli interventi – tematica del commercio, come da richiesta di offerta protocollata in data 05/12/2018Una seconda determina invececome da richiesta di offerta protocollata in data 05/12/2018E’, architetto già conosciuto in città.La firma dell’architettoche fu delimitato indicando come strada di grande percorrenza una strada interna che passa dietro il centro commerciale e che di fatto divide l’area in due zone ben distinte con prerogative molto differenti. La strada in questione ha doppia denominazione, alcuni esercizi commerciali risultano in via Del Commercio, altri a pochi metri, inspiegabilmente, in via Porta Po, ovvero la statale Adriatica.La speranza è quindi quella che,per cercare di porre rimedio al disequilibrio che ha portato alla morte del commercio in centro a Rovigo.