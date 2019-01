VIOLENZA SULLE DONNE ROVIGO Erogazione dei fondi per i centri antiviolenza non è ancora snella, in Veneto ben 43 strutture, ma forse c’è una novità dal Governo

DEGRADO ROVIGO Porta Augustina, se la conoscete non passateci, tre voragini in serie vi attendono. Il vostro gommista vi ringrazierà

“L’obiettivo – precisa ancora l’assessore – è quello di rafforzare la competitività delle imprese cinematografiche e culturali che operano nel territorio, di consolidarne le filiere produttive, accrescendo l’indotto economico e occupazionale. Inoltre, facendo conoscere e apprezzare i numerosi luoghi del territorio veneto che ben si prestano a ospitare film e riprese cinematografiche, si attua concretamente un’azione di promozione turistica e analogo discorso vale per il nostro sistema moda, per le produzioni tipiche locali e per il design”.

A fronte di una disponibilità complessiva di 5 milioni di euro, questo primo bando mette a disposizione 1 milione e 350 mila euro per sostenere opere di fiction e animazione e 150 mila euro per la produzione di documentari e cortometraggi, prevedendo la concessione di contributi a fondo perduto.

CULTURA ROVIGO Presentato bando Por Fesr per contributi alla produzione cinematografica. Cristiano Corazzari: “Promuoviamo e sosteniamo la cultura, l’impresa e il territorio” Contributi in arrivo per fiction e documentari