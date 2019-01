I Concordi aprono due nuove sale su Piazza Vittorio

ROVIGO - “- afferma il presidente Giovanni Boniolo di fronte all’assessore alla cultura Alessandra Sguotti -. Presentiamo due sale che sono sono l’inizio del progetto di un grande polo espositivo librario affacciato sulla Piazza Grande e su palazzo Roverella. Rovigo darà lustro al Veneto intero”.Dal 2015, quando il sindaco Massimo Bergamin si insediò in Comune, fino al 2017 l’Accademia aveva navigato nelle difficoltà economiche in quanto non riceveva da Palazzo Nodari i contributi necessari, circa 200mila euro annui, per il funzionamento dell’ente, ma solo piccole somme per tamponare la continuità degli stipendi agli operatori. Solo nel 2018 il comune di Rovigo tramite delle variazioni e sblocco dell’avanzo di bilancio ha confermato il contributo all’ente ora guidato da Giovanni Boniolo.L’occasione è stata laIn attesa del recupero di palazzo Bosi, sono state sgombrate e pulite le due sale che da oggi ospitano una quarantina di incisioni di pregio alle pareti con vista su Piazza Vittorio Emanuele, attualmente senza riscaldamento e senza controsoffitto.che ha scatenato un caos nazionale con l’invettiva di Vittorio Sgarbi che ha denunciato ai Carabinieri il fatto ( LEGGI ARTICOLO ), ora l’Accademia a Palazzo Bosi, ha deciso di inserirci una serie di stampe, libri e dipinti, in gran parte frutto della munificenza dei conti Casilini e Silvestri, due delle casate nobiliari storiche di Rovigo e del Polesine.I primi, a inizio 800, donarono i loro dipinti, mentre i secondi consegnarono all’Accademia e a tutta Rovigo la loro famosa libreria, oltre che parte della biblioteca di famiglia., nato a Rovigo nel 1823 e qui morto a 82 anni, fedele al rame e al bulino.i, tra cui i ritratti di Goldoni, Umberto I, Vittorio Emanuele II, la Regina Margherita e le riprese di pezzi classici come il “volto di Madonna” da Raffaello, la Madonna del Pomo, di Giambellino e altri.. I maggiori stampatori veneziani Antonio Zatta, i Pezzana, G. B. Pasquali e l’Albrizzi si avvalevano di validissimi pittori come Tiepolo, Fontebasso, Zompini, Novelli, Piazzetta ed incisori altrettanto bravi (in primis Marco Pitteri). Da questa collaborazione presero vita opere che primeggiavano ovunque per la qualità artistica, testimoniata nella sCompletano l’esposizione, in sala Silvestri,incisi dai più valenti artisti sulla piazza Veneziana, come Antonio Baratti, Fabio Berardi, Giuseppe Camerata, Carlo Orsolini, Marco Pitteri, Giovanni Volpato, Giuseppe Wagner.L’ultimo gruppo di testimonianze esposte, a documentazione del patrimonio accademico in questo specifico settore artistico, è costituito dalle stampe dei “Sette sacramenti” che Marco Pitteri trasse da una notevole serie di dipinti che Pietro Longhi eseguì su commissione di Andrea Querini.