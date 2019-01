Tutti zitti mentre gli incarichi vanno fuori: 1200 professionisti non bastano

ROVIGO -Gli affidamenti diretti, sotto soglia, nella pubblica e legale trasparenza, ma anche nella discrezionalità legittima che la legge consente nella gare, non vengono fatti ai professionisti del Polesine. AA fine anno 2018 l’amministrazione di Rovigo ha affidato la redazione del “Piano del sindaco” per il futuro della città a studi di Padova, Treviso e Venezia. Quello per il commercio in centro storico ad un professionista di Padova ( LEGGI ARTICOLO ). Per Pipinato la misura è colma,“Faccio riferimento con la presente a una indefinita serie di affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura e di appalti per lavori pubblici che nella nostra provincia di Rovigo sembrano non avere logica alcuna. Parlo in particolare di tutti quei casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici/stazioni appaltanti (per lo più Comuni, Provincia e enti affini, ma anche le stazioni appaltanti più di rilievo) provvedono a ricercare fuori provincia imprese di servizi di ingegneria ed architettura, e imprese edili, al fine di soddisfare il cosiddetto “fabbisogno interno” della provincia. Ed ad affidare a imprese che nulla hanno a che fare con questo territorio una cospicua serie di servizi e lavori a tali ditte”.

Pipinato premette che ogni affidamento deve sicuramente svolgersi nel pieno rispetto del Codice Appalti di cui al Dlgs 50/2016 e sue modifiche ed integrazioni, ma “rammento che pur rimanendo all'interno delle previsioni di legge, esiste una ampia discrezionalità che gli enti possiedono nel determinare il vincitore di gare, o nell’affidare direttamente i servizi. Non si capisce proprio quale sia la logica di questi affidamenti e soprattutto non si capisce se sia dettata da ignoranza (mancanza di conoscenza delle aziende presenti nel mercato della provincia di Rovigo) o da vera e propria mancanza di fiducia nelle aziende polesane”.

Non è una semplice accusa quella dell’illustre professionista rodigino ma riporta anche un elenco, breve, di quanto a conoscenza personalmente, ma pensa che l’elenco potrebbe essere molto più lungo, di quanto è stato affidato fuori Polesine in questi ultimi anni.

Nel dicembre 2018 il Comune di Rovigo affida agli architetti Malspina, Ramo, Malgaretto, Miotello, Trolese di Padova il Piano degli interventi e relativa variante del Comune di Rovigo. Nel 2018 le Provincia di Rovigo e Provincia di Mantova danno un affidamento professionale di prove di carico e verifiche del ponte di Castelnovo Bariano allo studio Mennuti & Co., di Castiglione delle Stiviere. Nel 2017 il Comune di Occhiobello aggiudica il concorso di idee per Via Eridania all’Università di Reggio Calabria. Nel 2016 il Comune di Taglio di Po per il progetto definitivo dei lavori di “Ristutturazione del Palazzetto dello Sport PalaVigor si affida al progettista: Andrea Dondi Pinton di Padova e a Tfe Ingegneria S.r. di Pianiga/Venezia. Nel 2016 il Comune di Porto Viro affida il progetto di fattibilità tecnica ed economica “Ristrutturazione del Palazzetto dello Sport. 1° stralcio: interventi urgenti di messa in sicurezza” al progettista Alessandro Gasparini, ingegnere di Padova. Nel 2016 il Comune di Adria affida la verifica sismica, ovvero progettazione antisismica, del Teatro comunale di Adria allo Iuav Istituto Universitario Architettura Venezia. Nel 2013 il Comune di Rovigo determina un affidamento professionale allo studio Meta di Osnago Lecco per il piano generale del traffico urbano della città di Rovigo.

Nel 2004 il Comune di Rovigo dà l’affidamento professionale del Piano Assetto Territorio della città di Rovigo a Giovanni Salizzoni, ingegnere di Bologna.

“E queste sono solo le piccole opere” precisa lo strutturista, architetto, ingegnere, professore, rodigino.

“Per le più rilevanti, le questioni non cambiano affatto”. Un esempio su tutti: recentemente,(emanazione territoriale del ministero delle Infrastrutture) con sede a Venezia, ha provveduto ad aggiudicare alla ditta 3TI Progetti Italia (capogruppo di un raggruppamento di imprese di Roma) la“Si dirà, sono gare! In parte no, in quanto soprattutto nella prima elencazione molti sono affidamenti diretti, effettuati dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio tecnico secondo una discrezionalità personale molto elevata.E nemmeno nel secondo caso citato, la discrezionalità della stazione appaltante è così aleatoria: nella gara del carcere minorile, i punteggi che la commissione poteva attribuire per l’offerta tecnica, erano ben 75 su 100, di cui Rti Progetti Italia ne presi addirittura 75. Incredibile!” osserva Pipinato.“Ricordiamoci che ingegneri, architetti e imprese edili polesane mantengono intere famiglie (finché possono/riescono), e remunerano una rete di imprese collegate per i servizi annessi e connessi alla professione, comprano la loro casa e le loro auto nella provincia, pagano le loro tasse in questo territorio. Dunque, cosa fa questo territorio per loro? La politica dov’è? Le istituzioni camerali e confindustriali sono a conoscenza di tali questioni?”.Pipinato fa un paragone per far capire a chi non ci riesce cosa succederà se la situazione non cambia: “pensate solo per un attimo se a partire da un giorno ben definito, tutti gli abitanti del Polesine non andassero più a fare la spesa all’Aliper, alla Fattoria, alla Coop del polesine, ma si recassero solo in provincia di Ferrara o Padova. Cosa succederebbe già a partire dal giorno dopo? Esito scontato: fallirebbero quasi tutti i supermercati della provincia di Rovigo”.Pipinato osserva come nemmeno gli enti di rappresentanza proferiscano parola nel trattamento riservato ad ingegneri, architetti e imprese edili.. “Mi chiedo se gli ordini provinciali, gli enti camerali e confindustriali si rendano conto o meno della gravità della situazione: ognuno di questi enti rappresenta almeno in parte anche gli ingegneri ed architetti della provincia di Rovigo, cosa avete fatto e cosa avete intenzione di fare per accendere un faro su questo modo di agire a dir poco snervante per chi lavora in questo territorio e fa di tutto per continuare a rimanervi?Attendete inermi l’inesorabile impoverimento progressivo senza porre alcun freno a questa smodata modalità di gestire gli enti, “importando” di tutto e “esportando” proprio ben poco? Non ho volutamente parlato dei grandi insediamenti privati (Amazon a Castelguglielmo, e nuovo polo turistico a Polesine Camerini), in quanto il privato ha pieno diritto a scegliere i suoi interlocutori tecnici: ma anche lì, ingegneri ed architetti locali hanno ruoli da osservatori.Non ne faccio un problema personale, (le aziende che dirigo sono in salute, e spero lo rimangano per molto tempo), parlo invece di un grosso problema culturale ed economico, molto importante però, da affrontare prima che il mercato locale si affossi e venga cancellato da logiche dominate a mio parere da