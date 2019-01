Il fattore Battaglini sarà decisivo per il primo posto

In attesa del derby che vale il primo posto in regular season in programma domenica 3 febbraio allo stadio Battaglini, la FemiCz Rovigo si sta preparando per la sfida di Roma contro la Lazio dove sono previsti anche i rientri di Majstorovic e Ferro. Out Cicchinelli, operato venerdì scorso per una lesione al dito anulare della mano sinistra.

Trasferta sempre ostica, ma i numeri degli ultimi due mesi sono impressionanti, la squadra di Casellato scoppia di salute. Al di là delle 13 mete in Belgio, è sotto il profilo della mentalità che qualcosa è cambiato. Tutto è perfettibile, ma i Bersaglieri sono lontani parenti di quelli visti con Valsugana e Medicei Firenze più di due mesi fa. Calendario alla mano i rossoblù avranno in casa tutte le big



ROVIGO - 44 mete in Top12 in undici match, 29 in Continental Shield in quattro partite (compresa la doppia sfida con il Petrarca Padova), la FemiCz Rovigo è una squadra che scoppia di salute nonostante qualche defezione importante.

Miglior attacco del campionato con 310 punti messi sul tabellone, secondo solo al Calvisano di Brunello nella differenza tra punti segnati e subiti (145 a 133 ma i bresciani hanno segnato 5 mete in meno), nel mirino dei Bersaglieri c’è il primo posto.

Petrarca Padova che proprio contro i rossoblù ha evidenziato qualche crepa in Continental Shield, ma anche in campionato con un paio di scivoloni non da prima della classe. Squadra di Andrea Marcato che sembrava irraggiungibile, invece è ad un solo punto di distanza.

Il match della svolta sotto il profilo psicologico quello contro il Valsugana di Polla Roux al Plebiscito. Un Rovigo così brutto non lo si era mai visto durante la stagione. Capitan Matteo Ferro ha chiamato i suoi compagni a centrocampo e li ha strigliati. Negli spogliatoi Umberto Casellato era tutt’altro che soddisfatto nonostante la vittoria. In precedenza i rossoblù avevano perso in casa delle Fiamme Oro e al Battaglini con I Medicei Firenze. Poteva essere l’inizio della fine, invece a Calvisano è cambiato tutto.

Da metà novembre la FemiCz Rovigo non solo non perde, ma ha messo sul tabellone qualcosa come 359 punti tra Top12 e Continental Shield, se è vero che nel mezzo ci sono anche due match con i modesti Belgium Barbarians paragonabile ad una mediocre squadra di Serie A, c’è da dire che in sequenza i rossoblù hanno battuto anche Calvisano, Viadana, Verona (unica in casa), San Donà e Petrarca Padova (in Coppa).

Alla ripresa del campionato sabato 26 gennaio i Bersaglieri faranno visita alla Lazio in piena lotta per non retrocedere. Sotto il profilo tecnico la FemiCz non dovrebbe avere problemi a fare sua la partita, ma il rischio per i Bersaglieri è proprio questo. Abbassare il livello di guardia a questo punto è pericoloso visto che alle porte c’è il derby d’Italia con il Petrarca Padova, una sfida che potrebbe valere il primo posto in regular season. L’idea di poter organizzare una finale scudetto al Battaglini stuzzica la dirigenza (privilegio che compete alla finalista miglior classifica), che in termini di incasso potrebbe contare su un sostegno maggiore rispetto al trend delle ultime stagioni, soprattutto in considerazione del fatto che al Tempio si disputerà il ritorno della finale di Continental Shield con il Calvisano il 20 aprile. Il pubblico rossoblù quando sente odore di finale non si fa pregare, ma il derby che vale il primo posto domenica 3 febbraio è come una finale, se c’è una partita da non perdere è proprio questa.

A Roma rientrano Majstorovic e Ferro. Out Cicchinelli, operato venerdì scorso per una lesione al dito anulare della mano sinistra.

Giorgio Achilli

Tornado al match vinto in Belgio (89-7) le 13 mete messe a segno e le 12 trasformazioni bastano ed avanzano come statistiche, un dominio assoluto dei Bersaglieri. Nelle fasi statiche: 6 le rimesse laterali vinte ed una sola persa, a fronte delle 5 vinte ed una persa dagli avversari; 8 le mischie vinte ed una sola persa dai rossoblù, mentre i belgi ne hanno vinte 5 e perse 2. Anche a livello di disciplina i rodigini sono stati superiori agli avversari: 7 le penalità fischiate ai Bersaglieri in tutto l’incontro, 9 quelle fischiate ai padroni di casa; i rossoblù però hanno ricevuto un cartellino giallo (a Canali) a differenza dei belgi.

I placcaggi effettivi messi in atto dai rossoblù sono stati 96, con Cadorini e Canali a parimerito tra i migliori placcatori con 11 tackles a testa, seguiti da Rossi con 9 e da Pavesi con 8. Per quanto riguarda i migliori rossoblù in attacco come portatori di palla, al primo posto della Top3 vi è Odiete con 10 azioni portate a buon fine, seguito da Antl con 9 e a parimerito con 8 Pavesi, Halvorsen e Nibert. Tra i migliori nella pulizia dei punti d’incontro vi è Canali con 15 interventi nei breakdown effettuati positivamente dal seconda linea, seguito da Cadorini con 12 e da Venco con 11.

Rugby Top12

Prossimo turno - 1. giornata ritorno

sabato, 26 gennaio 2019

Valorugby Emilia - Toscana Aeroporti I Medicei

Mogliano Rugby 1969 - Fiamme Oro Rugby

Argos Petrarca Rugby - Valsugana Rugby Padova

S.S. Lazio R. 1927 - FEMI-CZ Rovigo

Lafert San Donà - Rugby Viadana 1970

Kawasaki Robot Calvisano - Verona Rugby

Classifica

Argos Petrarca Rugby 40

FEMI-CZ Rovigo 39

Valorugby Emilia 39

Kawasaki Robot Calvisano 38

Fiamme Oro Rugby 34

Toscana Aeroporti I Medicei 29

Mogliano Rugby 19

Rugby Viadana 1970 21

Lafert San Donà 20

S.S. Lazio R. 1927 14

Valsugana Rugby Padova 13

Verona Rugby 13