Il Natale in città sfora il tetto dei 100.000 euro di costi

ROVIGO - “Il Natale 2018 a Rovigo è stato un grande successo”. Tanta la soddisfazione manifestata a palazzo Nodari, dall'assessore agli eventi e manifestazioni Luigi Paulon e dai rappresentanti delle varie associazioni ed enti coinvolti, nel fare un bilancio sulle iniziative realizzate.sia per i tanti eventi realizzati che per la grande partecipazione. Anche il mondo del privato ha investito moltissimo insieme al Comune, ma ne è valsa la pena per dare alla città un Natale davvero bello. Ringrazio tutta la squadra che ha reso possibile tutto ciò, i vari sostenitori ed Asm set che ha offerto qualcosa di diverso e originale con il bosco urbano”.Soddisfazione anche da“Ringrazio il comune, il sindaco Bergamin, l'assessore Paulon sempre presente e tutti i partner. Quest'anno abbiamo lanciato anche una campagna di solidarietà per le popolazioni venete colpite dal maltempo e sono stati raccolti 2.600 euro e realizzato i sabati in centro per i bambini e le famiglie. Sia gli operatori delle casette che delle attività commerciali sono stati soddisfatti.”.Sulla stessa lineache ha curato le casette nel cuore cittadino. “Gli espositori hanno definito Rovigo, per l'allestimento fatto, una delle piazze più belle da loro vissute. Abbiamo trasferito in centro questa nostra bellissima esperienza che proseguirà anche all'interno di altre iniziative. Il 70% degli operatori aderenti lo scorso anno, questo Natale ha deciso di restare tutto il tempo senza turnazione, a testimonianza che è stata un'esperienza assolutamente positiva, da ripetere”.ha espresso soddisfazione per l'illuminazione da loro curata, che ha coinvolto tutto il centro (a spese dei commercianti), Bressanin per la Pro loco ha aggiunto che il Natale 2019 è stato una sintesi delle cose più belle realizzate nei natali passati. Infine, Raisi ha riportato i numeri relativi ai costi sostenuti: complessivamente le manifestazioni del Natale sono costate circa centomila euro comprensivi di Iva, di cui 42 mila sostenuti dal Comune.– che ha portato tante persone, famiglie, bambini, a vivere il centro in allegria e condivisione nel segno della positività. Di questo non possiamo che esserne felici”.