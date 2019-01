Letteratura russa che passione 

DEGRADO ROVIGO Porta Augustina, se la conoscete non passateci, tre voragini in serie vi attendono. Il vostro gommista vi ringrazierà

VIABILITA’ ROVIGO Caos nella giornata di lunedì 21 gennaio, via Marconi a senso unico, non si potrà più accedervi da viale Porta Adige

TRIBUNALE ROVIGO Come uccidere il centro storico. Proposta già bocciata dai legali del Foro quella di uno spostamento in una zona decentrata del Palazzo di Giustizia