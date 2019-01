Anche Chiara Bolognini con le azzurre

L'Italia Under 16 di softball inizia l'anno in Polesine: domenica il Baseball Softball Club Rovigo ha ospitato il raduno azzurro. Già rientrato il tecnico rossoblù Leonardo Mena, Fidel Reinoso sarà a Rovigo a giorni.

ROVIGO - Domenica 20 gennaio Rovigo ha ospitato il primo raduno dell’anno della Nazionale Under 16 di softball. Un onore per il Baseball Softball Club Rovigo, che si è occupato di organizzare il collegiale, ma anche la conferma che il futuro per la società rossoblù sarà sempre più di respiro nazionale e, perché no, internazionale. Con gli ultimi lavori al diamante di via Vittorio Veneto, ormai prossimi al completamento, il capoluogo polesano si candida a sede di tanti altri raduni azzurri outdoor e di incontri di grande prestigio.

Per il momento le ragazze del manager Giulio Brusa, tra le quali anche la rodigina Chiara Bolognini, si sono ritrovate nella palestra della Tassina per un’intensa seduta di allenamento. Focus su lanciatori e ricevitori grazie a tutto lo staff azzurro formato da Stefano Filippini, Maristella Perizzolo e con l'aiuto del pitching coach dell'Italia Under 19 di softball Marco Villani. Nella giornata non sono mancati allenamenti specifici su giochi corti in attacco e difesa.

A dare supporto all’Under 16 azzurra c’era anche Leonardo Mena, tecnico cubano del Baseball Softball Club Rovigo che da pochi giorni è rientrato in Italia per riprendere in mano le ragazze rossoblù di Serie A2 in vista del prossimo campionato, il diciannovesimo da quando nel 2000 arrivò per la prima volta a Rovigo. Due anni prima, nel 1998, muoveva i primi passi in rossoblù il connazionale Fidel Reinoso, manager del roster di Serie B, bloccato da un contrattempo burocratico all'aeroporto di L'Avana ma atteso anch’egli di ritorno da Cuba entro la fine di gennaio. Troverà una squadra che si allena già a pieno regime in vista di una stagione da affrontare con positività e ambizione. Esordio in casa per i rossoblù, inseriti nel Girone B di Serie B: il 13 aprile sul diamante della Tassina arriverà il Pastrengo.